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الشرطة البلجيكية: إصابة سيدة اعتدت على المارة بسكين فى مدينة "جنت"

الأحد، 02 فبراير 2020 11:00 م
الشرطة البلجيكية: إصابة سيدة اعتدت على المارة بسكين فى مدينة "جنت" الشرطة البلجيكية تطوق مكان الحادث
أ ش أ

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أطلقت الشرطة البلجيكية النار، الأحد، على سيدة إثر قيامها بالاعتداء بسكين على شخصين من المارة بوسط مدينة (جنت) البلجيكية.

وذكرت صحيفة (يورو ويكلي) الأوروبية على موقعها الإلكتروني، أن سيدة سمراء أصابت المجني عليهما لدوافع غير معروفة، ما دفع الشرطة لإطلاق الرصاص عليها، حيث أصيبت في اليد وتخضع حاليا للتحقيقات، مشيرة إلى أن أحد المصابين أصيب بجروح في البطن.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة اعتقلت أيضا رجلا يشتبه في تورطه في الهجوم.

يأتي هذا الحادث بعد ساعات قلائل من اعتداء مماثل وقع في لندن باستخدام سلاح أبيض أسفر عن جرح 3 أشخاص أحدهم في حالة خطيرة، ما دفع الشرطة البريطانية إلى إطلاق الرصاص على الجاني ما أدى إلى مقتله مشيرة إلى أنه يشتبه في كونه من العناصر الإرهابية.

 

 


بلجيكا

الشرطة البلجيكية

الارهاب

هجوم

حادث طعن

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