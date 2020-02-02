السيطرة على حريق محدود بالهيئة العامة لمشروعات الصرف

كتبت أسماء نصار

قالت الهيئة العامة لمشروعات الصرف بوزارة الرى، أنه لاحظ أفراد الأمن بالنوبتجية اليوم الأحد الموافق 2 فبراير 2020 تصاعد أدخنة من الدور الخامس بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرفـ بمحافزة الجيزة، فى تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساء، وذلك بعد انصراف جميع القيادات والعاملين بالهيئة.

وأضافت الهيئة العامة لمشروعات الصرف فى بيان لها، أنه على الفور تم فتح الدور الخامس وتبين تصاعد الأدخنة بكثافة من الغرفة الأخيرة بالممر بالدور الخامس، وتعاملوا مباشرة معها بوسائل الإطفاء، ولكن نشب حريق وتم استدعاء وحدات الدفاع المدنى ومسئولى قسم شرطة الجيزة، ووصلوا إلى مقر الهيئة الساعة السادسة والنصف، وتمت السيطرة على الحريق وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية بالتنسيق مع قسم شرطة الجيزة وبحضور قيادات الهيئة.

وتجدر الإشارة الى أن التلفيات انحصرت في الغرفة التى وقع بها الحريق وجزء من الممر بالدور الخامس والتلفيات عبارة عن عدد من المكاتب واجهزة الكمبيوتر وآلات التصوير.

وجدير بالذكر أنه كان يتم اليوم تغيير عدادات الكهرباء بالهيئة إلى عدادات بنظام الكروت الذكية بمعرفة شركة الكهرباء من الساعة الواحدة ظهرا حتى الخامسة والنصف.