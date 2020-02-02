سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 فبراير 2020 10:16 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق بمخزن مخلفات فى بلبيس بالشرقية

الأحد، 02 فبراير 2020 04:45 م
السيطرة على حريق بمخزن مخلفات فى بلبيس بالشرقية حريق - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم، من السيطرة على حريق بمخزن مخلفات المصانع، بنزلة الكوبرى العلوى بمدينة بلبيس، وتم السيطرة على الحريق.

 البداية كانت بتلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، من شرطة النجدة، بنشوب حريق بمخزن مخلفات مصانع، نزلة الكوبرى العلوى دائرة مركز بلبيس، فوجهت إدارة الحماية المدنية، برئاسة العميد محمد العادلى، مدير الحماية المدنية، بإشراف اللواء عاطف مهران، بسيارة ودفعت جمعية المستثمرين بسيارة أخرى، وتم السيطرة على الحريق، وتبين من الفحص أنه بمخزن مخلفات المصانع مقام على مساحة فدان، وتبين نشوب الحريق بمساحة 50 مترا.

فى لفتة إنسانية قامت بها قوات الحماية المدنية فى الشرقية، حيث أسرع رجال الحماية المدنية فى إنقاذ قطة صغيرة محتجزة داخل شقة بالطابق الثانى بدائرة قسم ثانى الزقازيق، البداية كانت بتلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا للمقدم شريف الحلمى، نائب مأمور قسم ثانى الزقازيق من شرطة النجدة من المواطنة "إيناس مصطفى" مقيمة دائرة قسم ثانى الزقازيق، عن وجود قطة محتجزة بشقة بالطابق الثانى ناحية موقف المنصورة دائرة القسم منذ أيام.

وتوجهت قوة من إدارة الحماية المدنية، برئاسة العميد محمد العادلى، مدير الحماية المدنية، بإشراف اللواء عاطف مهران، مدير الأمن، عربة إطفاء وعربة إنقاذ برى، برئاسة الرائد إيهاب عبد العظيم، وتم إنقاذ القطة فى لافتة نالت استحسان الأهالى المتواجدين فى المنطقة، وهذه ليست المرة الأولى التى تتجاوب فيها الحماية المدنية بالشرقية مع بلاغات المواطنين فى إنقاذ أرواح الحيوانات حيث تم إنقاذ قطعة معلقة فوق شجرة، وقطة محتجزة فى عقار بدائرة أول الزقازيق.


مصر

اخبار مصر

الحماية المدنية

مخزن

مخلفات المصانع

مديرية أمن الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الطيران: المطارات مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال العائدين من الصين

وزير الطيران: المطارات مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال العائدين من الصين

ضبط قضايا اختلاس وكسب غير مشروع بقيمة 11 مليار جنيه.. فيديو

ضبط قضايا اختلاس وكسب غير مشروع بقيمة 11 مليار جنيه.. فيديو

الوزراء: نقل المصريين من الصين مجانا.. وعلاج أي مصاب على نفقة الدولة

الوزراء: نقل المصريين من الصين مجانا.. وعلاج أي مصاب على نفقة الدولة

مارك زوكيربرج: أصبحت يهوديا متدينا عقب الأزمات التى تعرض لها فيس بوك

مارك زوكيربرج: أصبحت يهوديا متدينا عقب الأزمات التى تعرض لها فيس بوك

التعليم عن رسالة "لم يظهر مؤشر الأداء بنتيجة 2 ثانوى": جار تحميل باقى النتيجة

التعليم عن رسالة "لم يظهر مؤشر الأداء بنتيجة 2 ثانوى": جار تحميل باقى النتيجة

فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة بالصحف القومية الأحد المقبل

فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة بالصحف القومية الأحد المقبل

اليوم السابع: «مدبولى» يتابع استعدادات إجلاء المصريين من الصين

اليوم السابع: «مدبولى» يتابع استعدادات إجلاء المصريين من الصين

كيف يتعامل كهربا مع فرصة الهلال السودانى الضائعة؟

كيف يتعامل كهربا مع فرصة الهلال السودانى الضائعة؟

الصحة تنصح المعتمرين بارتداء الكمامات البيضاء وتجنب الزحام للوقاية من كورونا

الصحة تنصح المعتمرين بارتداء الكمامات البيضاء وتجنب الزحام للوقاية من كورونا

الشناوى: الكاف مُطالب باعتبار الأهلي فائزاً بغض النظر عن تقرير الحكم

الشناوى: الكاف مُطالب باعتبار الأهلي فائزاً بغض النظر عن تقرير الحكم

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 2-2-2020 وعيار 24 بـ 191.75

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 2-2-2020 وعيار 24 بـ 191.75

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة مباراة الأهلي والهلال فى دورى الأبطال

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة مباراة الأهلي والهلال فى دورى الأبطال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة