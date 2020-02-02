السيطرة على حريق بمخزن مخلفات فى بلبيس بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم، من السيطرة على حريق بمخزن مخلفات المصانع، بنزلة الكوبرى العلوى بمدينة بلبيس، وتم السيطرة على الحريق.

البداية كانت بتلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، من شرطة النجدة، بنشوب حريق بمخزن مخلفات مصانع، نزلة الكوبرى العلوى دائرة مركز بلبيس، فوجهت إدارة الحماية المدنية، برئاسة العميد محمد العادلى، مدير الحماية المدنية، بإشراف اللواء عاطف مهران، بسيارة ودفعت جمعية المستثمرين بسيارة أخرى، وتم السيطرة على الحريق، وتبين من الفحص أنه بمخزن مخلفات المصانع مقام على مساحة فدان، وتبين نشوب الحريق بمساحة 50 مترا.

فى لفتة إنسانية قامت بها قوات الحماية المدنية فى الشرقية، حيث أسرع رجال الحماية المدنية فى إنقاذ قطة صغيرة محتجزة داخل شقة بالطابق الثانى بدائرة قسم ثانى الزقازيق، البداية كانت بتلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا للمقدم شريف الحلمى، نائب مأمور قسم ثانى الزقازيق من شرطة النجدة من المواطنة "إيناس مصطفى" مقيمة دائرة قسم ثانى الزقازيق، عن وجود قطة محتجزة بشقة بالطابق الثانى ناحية موقف المنصورة دائرة القسم منذ أيام.

وتوجهت قوة من إدارة الحماية المدنية، برئاسة العميد محمد العادلى، مدير الحماية المدنية، بإشراف اللواء عاطف مهران، مدير الأمن، عربة إطفاء وعربة إنقاذ برى، برئاسة الرائد إيهاب عبد العظيم، وتم إنقاذ القطة فى لافتة نالت استحسان الأهالى المتواجدين فى المنطقة، وهذه ليست المرة الأولى التى تتجاوب فيها الحماية المدنية بالشرقية مع بلاغات المواطنين فى إنقاذ أرواح الحيوانات حيث تم إنقاذ قطعة معلقة فوق شجرة، وقطة محتجزة فى عقار بدائرة أول الزقازيق.