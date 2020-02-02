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السيسي يتابع الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة وسائل النقل ومكوناتها بمصر

الأحد، 02 فبراير 2020 06:44 م
السيسي يتابع الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة وسائل النقل ومكوناتها بمصر الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والإنتاج الحربى، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والنقل، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة وسائل النقل ومكوناتها فى مصر، مع التركيز على مستقبل صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية.

ووجه الرئيس بالتركيز على الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة المتمثلة فى المركبات الكهربائية، بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال للاستفادة من خبراتهم وكذلك أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية فى هذا الصدد، بهدف إنشاء مركز إقليمى لصناعة السيارات الكهربائية فى مصر وفتح مجال التصدير إلى دول المنطقة، أخذًا فى الاعتبار شق العائد الاقتصادى والبيئى من استخدام الكهرباء بدلًا من الوقود التقليدي.

وتناول الاجتماع استعراض كافة الجوانب التصنيعية والمالية والتجارية لاستراتيجية توطين صناعة السيارات، وكذا التحديات المختلفة ذات الصلة وجهود جذب الاستثمارات الأجنبية فى هذا الصدد، فى ضوء أن مصر تعد سوقًا واعدة لصناعة وسائل النقل بشكلٍ عام، لا سيما السيارات والأتوبيسات الكهربائية، وكذلك المركبات التى تعمل بالغاز الطبيعى، وفق المشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز، وذلك فى إطار توجه الدولة للتوسع فى المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعى والاقتصادى والبيئى والتى تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال استخدام الغاز الطبيعى أو الكهرباء للسيارات كوقود متوفر محليًا واقتصادى ونظيف.

 


عبد الفتاح السيسى

رئاسه

اخبار مصر

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