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السودان تشارك فى قمة السلام والأمن بكوريا الجنوبية

الأحد، 02 فبراير 2020 07:13 م
السودان تشارك فى قمة السلام والأمن بكوريا الجنوبية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
وكالات

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تشارك السودان فى قمة السلام والأمن والتنمية البشرية ، التي تنظمها الفدرالية العالمية للسلام بالعاصمة الكورية سيول، فى الفترة من 3 وحتى 7 من فبراير الحالى، بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمهتمين بقضايا السلام من مختلف دول العالم.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، يرأس وفد السودان فى القمة عضو مجلس السيادة رجاء نيكولا.

يشار إلى أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تلقى دعوة رسمية لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية.وذكر مجلس السيادة السوداني، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعا - في اتصال هاتفي اليوم ، الأحد ، البرهان إلى زيارة الولايات المتحدة الأمريكية؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

ورحب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالدعوة، ووعد بتلبيتها في القريب العاجل.

من جهة أخرى، بدأ رئيس وزراء السودان ،ـ الدكتور عبدالله حمدوك، اليوم الأحد، زيارة إلى جيبوتى، تستغرق يومين، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الجيبوتى إسماعيل عمر جيلى.

رافق حمدوك فى الجولة كل من السفير عمر بشير مانيس وزير شئون مجلس الوزراء السودانى، ومدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة السوداني، والفريق ركن جمال الدين عبدالحميد المدير العام لجهاز المخابرات.

وكان في استقبال رئيس وزراء السودان نظيره الجيبوتي عبدالقادر كامل، وعدد من المسئولين وأعضاء السفارة السودانية بجيبوتي، وفور وصوله بحث حمدوك مع نظيره الجيبوتي العلاقات المشتركة بين البلدين وسبل تطويرها.

وكان رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، التقى أمس السبت، مع رئيس فريق الوساطة من جنوب السودان، مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية توت قلواك، وأكد حرص حكومته على دعم وإنجاح مفاوضات السلام السودانية بجوبا، من أجل الوصول إلى سلام شامل بالبلاد.


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سول

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