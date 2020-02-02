الزراعة: فحص الجمال الواردة من السودان ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا

كتب عز النوبى

منعًا لدخول أمراض وافدة من الخارج، تنفذ وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر البيطرى، والإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتنسيق مع الوزرات والاجهزة المعنية، استمرار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمناطق الحدودية لمنع دخول مرض حمى الوادى المتصدع للماشية خاصة بعد ظهوره فى السودان، وتعليق الماشية، باستثناء الجمال، وفرق بيطرية للتقصى وسحب عينات من الماشية بالمناطق الحدودية للتأكد من وجود المرض.

وقال الدكتور أحمد عبد الكريم، رئيس الادارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه يتم السماح حاليا باستيراد الجمال الحية من السودان وسط إجراءات رقابية مشددة وتزويد فترة الحجر من 10 إلى 15 يوما، ومازال تعليق استيراد الماشية من السودان ساريا بعد ظهور مرض حمى الوادى المتصدع هناك كإجراء احترازى، مضيفًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية مباشرة بعد إعلان السودان بوجود حالات إصابة بمرض حمى الوادى المتصدع فى مناطق شمال شرق السودان.

وأضاف "عبد الكريم"، أن هناك لجانًا بيطرية مشكلة تضم أطباء متخصصين من الهيئة العمة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث صحة الحيوان، والمعامل المركزية لوزارة الصحة لفحص الجمال الواردة من السودان من فيروس "كورونا"، كإجراء متبع دوريًا، مؤكدا أنه فور التأكد من خلو الشحنة من مرض "كورونا " بعد فحصها بيطريا واخذ جميع العينات التى تؤكد خلوها من المرض حتى يتم السماح لها بدخولها للبلاد، لافتا إلى أن هناك إجراءات متبعة لأى شحنة حيوانات حية مستوردة من جميع الدول التى يتم الاستيراد منها بإعطاء جميع التحصينات اللازمة للحيوانات الواردة فى بلد المنشأ وخلوها من أى أمراض وبائية حفاظًا على الثروة الحيوانية المصرية.

من جانبه، قال الدكتور خالد مرسى، مدير عام الطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات "اليوم السابع"، إنه لم يتم رصد أو الإبلاغ عن حالات اشتباه عن مرض حمى الوادى المتصدع، مضيفًا أنه يتم متابعة أعمال تحصين الماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع، وسحب عينات بهدف التقصى والرصد للمرض، موضحة أن نتائج العينات المسحوبة من المعامل توكد سلبية المرض، ويتم اتخاذ إجراءاتها لحماية البلاد من دخول مرض الوادى المتصدع من خلال فرق متمركز بعدة مناطق حدودية خاصة "حلايب وشلاتين ومحافظة قنا واسوان للتقصى النشط وسحب عينات كأجراء احترازى.

من جانبه قال محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بالخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك برامج مكثفة لمقاومة الحشرات والناموس برش المستنقعات والبرك التى تساعد على نقل المرض كإجراءات احترازى، ورفع القمامة وتنظيف البرك والمستنقعات لعدم تكاثر الحشرات التى تنقل الأمراض، وتقييد حركة الحيوانات إلا إذا كانت مرقمة ومصحوبة ببطاقة التسجيل، ومن اهم اعرض المرض إجهاض الأبقار والاغنام والماعز العشار، ونفوق الحيوان الصغير، وارتفاع درجة الحرارة للحيوان .

كانت للخدمات البيطرية، شكلت لجانًا مشتركة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من مرض حمى الوادى المتصدع، لحماية البلاد من دخول هذا المرض بتحصين الحيوانات القابلة للإصابة بالمناطق الحدودية المتاخمة لدولة السودان لتوفير منطقة حزام آمن ضد المرض. وتنتهى بتحصين كل الحيوانات فى أنحاء مصر، متابعة أعمال تحصين الماشية بمحافظات المناطق الحدودية مع العمل على ترقيمها لاستكمال عملية الرصد من خلال أطقم مديرية الطب البيطرى.

وقال التقرير، أن هناك برامج توعية للمربين والمعنين بعملية نقل الحيوانات وتداولها داخل محافظة أسوان بالتعرف على المرض فى حالة الاشتباه بوجود حالة إصابة، مشير الى أن المعامل المختصة التابعة لمعهد صحة الحيوان تقوم بعمليات سحب دورية من المناطق الحدودية للتأكد من خلوها من مرض حمى الوادى المتصدع، وتكثيف برامج التوعية والإرشاد لتعريف المواطنين بالأمراض الوبائية ولاسيما المربيين والمزارعين بخطورة هذه الأمراض وتأثيرها السلبى على ثروتهم الحيوانية وأيضاً على صحتهم، وتوعية المزارعين والمربيين لضرورة التعامل الإيجابى مع هذه الإجراءات الوقائية والتقدم لحملات التحصين للاطمئنان على صحة المواطن بمحافظة أسوان من أى أمراض وبائية.

وأضاف أن هناك تعاونًا بين الأجهزة الفنية بوزارة الزراعة مع لجان التحصين والرش للحد نهائيا من ظهور هذه الأمراض سواء الآن أو مستقبلياً، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لمواجهة هذه الأمراض بما فيها معامل التحاليل لأخذ العينات وسرعة تحليلها، كما يتم التنسيق بين الأجهزة البيطرية ومحافظة أسوان للقيام بأعمال الرش بالمبيدات لأماكن تواجد الذباب والبعوض، خاصة رش البرك والمستنقعات والحظائر داخل مختلف القرى والمناطق النائية والأسواق وخاصة فى البؤر والمناطق التى تشهد تواجدا للثروة الحيوانية.

وتابع التقرير، أنه يتم تعقيم بواخر النقل النهرى المخصصة للركاب وأيضا صنادل البضائع التى تعمل بين مينائى حلفا بالسودان والسد العالى بأسوان كأحد الإجراءات الوقائية للوقاية من الأمراض الوبائية ومنها مرض حمى الوادى المتصدع والحمى القلاعية وحمى الدنك، والتعاون مع جميع جهات الدولة من أجل منع التهريب، وهو الذى يتوازى مع المتابعة والتتبع للقادمين من مختلف الجنسيات بما فيهم المصريين عبر المنافذ البرية والنهرية والجوية للتأكد من عدم إصابتهم.

القيام بمتابعة شاحنات سيارات النقل الثقيل المحملة بالبضائع والعمل على تعقيمها ورشها للحيلولة دون دخول أى أسراب من البعوض الحامل للمرض، بالإضافة إلى تجهيز معمل متنقل فى مدينة أسوان يديره فريق بيطرى وفنى يقوم بجمع العينات من مختلف الأماكن بمحافظة أسوان لتنفيذ المهام المنوطة به تجاه سحب العينات وفقا للمعايير المتعارف عليها والضوابط التى تحدد طرق سحب العينة لضمان الشفافية فى التحليل والتأكد من نتائج التحليل والإبلاغ الفورى بهذه النتائج لاتخاذ القرارات المناسبة لحماية الثروة الحيوانية المصرية.