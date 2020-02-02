سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 فبراير 2020 10:06 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الداخلية تفتتح وتطور مواقع شرطية بمناسبة عيد الشرطة.. فيديو وصور

الأحد، 02 فبراير 2020 06:10 م
الداخلية تفتتح وتطور مواقع شرطية بمناسبة عيد الشرطة.. فيديو وصور جانب من الافتتاح
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبرز فيديو افتتاح وزارة الداخلية لعدد من المنشآت الشرطية بمديرية أمن بورسعيد احتفالا بعيد الشرطة وفى إطار استراتيجية أجهزة وزارة الداخلية الأمنية والمعاصرة والتى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على استكمال الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة تهيئة البيئة الوظيفية الخصبة لإطلاق الطاقات البشرية وارتيادها مدارج الجودة والإتقان.. وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة يناير 2020م.. وإنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف افتتاح منشآت شرطية جديدة فى المناطق ذات الكثافات السكانية بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور بسهولة ويسر.

 

وأناب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مساعد ه لمنطقة القناة، ومدير أمن بورسعيد وقيادات المديرية، لافتتاح أعمال إنشاء وتطوير عدد من المنشآت الشرطية بنطاق محافظة بورسعيد، حيث تم افتتاح قسم شرطة الجنوب ثان بعد إنشاءه وتجهيزه لاستقبال المواطنين وتلقى بلاغاتهم والتعامل الفورى معها وافتتاح وحدة تراخيص الملاكى والمنطقة الحرة بمنطقة الإسراء بحى الضواحى وتزويدها بأحدث التقنيات والوسائل الفنية لتوفير الوقت والجهد وتقديم أفضل خدمة للمترددين على الوحدة وتطوير ورفع كفاءة جميع مرافق قسم شرطة العرب من الداخل والخارج وتجهيزه بأحدث الإمكانات والأثاث لاستقبال المواطنين وتلقى بلاغاتهم والتعامل الفورى معها وتطوير ورفع كفاءة جميع مرافق إدارة الحماية المدنية، وإنشاء مركز للمتدربين مجهز بأحدث الإمكانيات وفقًا لخطط التطوير المستهدفة.

 

كانت افتتحت وطورت وزارة الداخلية، عددا من المنشآت الشرطية، فى إطار الاحتفال بعيد الشرطة، وتأسيسًا على ثوابت الاستراتيجية الأمنية المعاصرة، والتى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على استكمال الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة، ومواصلة تهيئة البيئة الوظيفية الخصبة لإطلاق الطاقات البشرية وارتيادها مدارج الجودة والإتقان.

 

يأتى ذلك، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة يناير 2020م.. وإنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة، والتى تستهدف افتتاح منشآت شرطية جديدة فى المناطق ذات الكثافات السكانية بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور.

 


الداخلية

عيد الشرطة

اخبار الداخلية

افتتاح مواقع شرطية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الطيران: المطارات مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال العائدين من الصين

وزير الطيران: المطارات مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال العائدين من الصين

ضبط قضايا اختلاس وكسب غير مشروع بقيمة 11 مليار جنيه.. فيديو

ضبط قضايا اختلاس وكسب غير مشروع بقيمة 11 مليار جنيه.. فيديو

الوزراء: نقل المصريين من الصين مجانا.. وعلاج أي مصاب على نفقة الدولة

الوزراء: نقل المصريين من الصين مجانا.. وعلاج أي مصاب على نفقة الدولة

مارك زوكيربرج: أصبحت يهوديا متدينا عقب الأزمات التى تعرض لها فيس بوك

مارك زوكيربرج: أصبحت يهوديا متدينا عقب الأزمات التى تعرض لها فيس بوك

التعليم عن رسالة "لم يظهر مؤشر الأداء بنتيجة 2 ثانوى": جار تحميل باقى النتيجة

التعليم عن رسالة "لم يظهر مؤشر الأداء بنتيجة 2 ثانوى": جار تحميل باقى النتيجة

فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة بالصحف القومية الأحد المقبل

فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة بالصحف القومية الأحد المقبل

اليوم السابع: «مدبولى» يتابع استعدادات إجلاء المصريين من الصين

اليوم السابع: «مدبولى» يتابع استعدادات إجلاء المصريين من الصين

كيف يتعامل كهربا مع فرصة الهلال السودانى الضائعة؟

كيف يتعامل كهربا مع فرصة الهلال السودانى الضائعة؟

الصحة تنصح المعتمرين بارتداء الكمامات البيضاء وتجنب الزحام للوقاية من كورونا

الصحة تنصح المعتمرين بارتداء الكمامات البيضاء وتجنب الزحام للوقاية من كورونا

الشناوى: الكاف مُطالب باعتبار الأهلي فائزاً بغض النظر عن تقرير الحكم

الشناوى: الكاف مُطالب باعتبار الأهلي فائزاً بغض النظر عن تقرير الحكم

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 2-2-2020 وعيار 24 بـ 191.75

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 2-2-2020 وعيار 24 بـ 191.75

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة مباراة الأهلي والهلال فى دورى الأبطال

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة مباراة الأهلي والهلال فى دورى الأبطال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة