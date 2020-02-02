الداخلية تفتتح وتطور مواقع شرطية بمناسبة عيد الشرطة.. فيديو وصور

يبرز فيديو افتتاح وزارة الداخلية لعدد من المنشآت الشرطية بمديرية أمن بورسعيد احتفالا بعيد الشرطة وفى إطار استراتيجية أجهزة وزارة الداخلية الأمنية والمعاصرة والتى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على استكمال الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة تهيئة البيئة الوظيفية الخصبة لإطلاق الطاقات البشرية وارتيادها مدارج الجودة والإتقان.. وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة يناير 2020م.. وإنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف افتتاح منشآت شرطية جديدة فى المناطق ذات الكثافات السكانية بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور بسهولة ويسر.

وأناب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مساعد ه لمنطقة القناة، ومدير أمن بورسعيد وقيادات المديرية، لافتتاح أعمال إنشاء وتطوير عدد من المنشآت الشرطية بنطاق محافظة بورسعيد، حيث تم افتتاح قسم شرطة الجنوب ثان بعد إنشاءه وتجهيزه لاستقبال المواطنين وتلقى بلاغاتهم والتعامل الفورى معها وافتتاح وحدة تراخيص الملاكى والمنطقة الحرة بمنطقة الإسراء بحى الضواحى وتزويدها بأحدث التقنيات والوسائل الفنية لتوفير الوقت والجهد وتقديم أفضل خدمة للمترددين على الوحدة وتطوير ورفع كفاءة جميع مرافق قسم شرطة العرب من الداخل والخارج وتجهيزه بأحدث الإمكانات والأثاث لاستقبال المواطنين وتلقى بلاغاتهم والتعامل الفورى معها وتطوير ورفع كفاءة جميع مرافق إدارة الحماية المدنية، وإنشاء مركز للمتدربين مجهز بأحدث الإمكانيات وفقًا لخطط التطوير المستهدفة.

كانت افتتحت وطورت وزارة الداخلية، عددا من المنشآت الشرطية، فى إطار الاحتفال بعيد الشرطة، وتأسيسًا على ثوابت الاستراتيجية الأمنية المعاصرة، والتى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على استكمال الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة، ومواصلة تهيئة البيئة الوظيفية الخصبة لإطلاق الطاقات البشرية وارتيادها مدارج الجودة والإتقان.

يأتى ذلك، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة يناير 2020م.. وإنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة، والتى تستهدف افتتاح منشآت شرطية جديدة فى المناطق ذات الكثافات السكانية بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور.