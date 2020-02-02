الخطوط الجوية السعودية تعلق الرحلات إلى مدينة قوانجتشو الصينية

ذكر تلفزيون الإخبارية الرسمى أن الخطوط الجوية السعودية ستعلق الرحلات من الرياض وجدة إلى مدينة قوانجتشو الصينية اعتبارا من اليوم الأحد بسبب تفشى فيروس كورونا.
وأضافت الإدارة أن الرجل (44 عاما) عانى من التهاب رئوي حاد وتوفي أمس السبت،وذكر تلفزيون الصين المركزى اليوم الأحد نقلا عن لجنة الصحة الوطنية أن عدد وفيات فيروس كورونا الجديد داخل البلاد بلغ 304 حالات بنهاية أمس السبت وذلك بزيادة 45 حالة عن اليوم السابق، وسُجلت كل حالات الوفيات الجديدة فى إقليم هوبى بؤرة انتشار الفيروس. وأعلنت ووهان عاصمة الإقليم عن وفاة 32 شخصا بالفيروس.
وكان مدير المعهد الوطنى الأمريكى للحساسية والأمراض المعدية أنطونى فاوسى أعلن أن معدلات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" تعتبر منخفضة بشكل عام فى الولايات المتحدة.
ومن المنتظر إخضاع جميع الأمريكيين الذين زاروا الصين على مدار الأيام الـ14 الماضية لفحوص طبية مكثفة فور عودتهم للولايات المتحدة، على أن يتم أيضا عزلهم لمدة 14 يوما كإجراء وقائي.
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