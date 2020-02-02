واشنطن(أ ش أ)

فرض الجيش الأمريكى فى كوريا الجنوبية حجرا صحيا على القوات الأمريكية العائدة من الصين، وأوضح الجيش الأمريكى - بحسب ما نقل عنه موقع "يو إس نيوز" الإخبارى الأمريكى اليوم الأحد، أنه تم فرض حجرا صحيا لمدة 14 يوما بدءًا من اليوم الأحد على أي قوات سافرت مؤخرا إلى الصين.. وأضاف أن تفشي فيروس "كورونا" فى الصين قد يضرّ الاستعداد العسكرى للقوات.

وأشارت القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية إلى عدم وجود علم لديها بوجود قوات في الأقاليم الصينية الأكثر تضررّا من تفشي الوباء، حيث اُصيب الآلاف من الناس، لافتة إلى أنها اتخذت تدابير الحجر الصحي كإجراء وقائي.

يُشار إلى أن تطبيق هذه السياسة على القوات الأمريكية فقط، إلا أن القيادة الأمريكية حثت أسر القوات الأمريكية والمدنيين بوزارة الدفاع الأمريكية وغيرهم إلى اتخاذ خطوات طوعية مماثلة. من جانبه قال الجنرال روبرت أبرامز، قائد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، إن الجيش قيّم مدى خطورة الفيروس الجديد بأنه يمثل تهديدا منخفضا، وأضاف أن الجيش الأمريكي يراقب انتشار الفيروس عن كثب. وارتفعت حصيلة ضحايا الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس "كورونا الجديد" فى الصين إلى 304 وفيات و14411 حالة إصابة مؤكدة حتى أمس .

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين - فى تقريرها اليومى - أن 2110 مرضى ما زالوا فى حالة حرجة، ويشتبه فى إصابة 19544 شخصا بالفيروس، فيما خرج 328 شخصا من المستشفى بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أنها تلقت تقارير عن 2590 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس و45 حالة وفاة على مدار أمس، وأن جميع الوفيات حدثت فى مقاطعة هوبى بوسط البلاد.

وأوضحت اللجنة أنه تم تتبع 163844 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، تم إخراج 8044 منهم من المراقبة الطبية، ولا يزال الباقون تحت الملاحظة الطبية، وأشارت إلى أنه تم الإبلاغ عن 14 حالة مؤكدة فى منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و7 حالات فى منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و10 حالات فى مقاطعة تايوان.

وفى سياق متصل، أعلنت الصين اليوم الأحد، اكتمال أعمال بناء مستشفى "هوهشنشان" لعلاج مرضى فيروس كورونا الجديد، وذلك فى مدينة "ووهان" (مركز انتشار الفيروس) عاصمة مقاطعة هوبى بوسط البلاد.

وذكرت سلطات المقاطعة - فى بيان اليوم - أن المستشفى، الذى بدأت أعمال تشييده فى 25 يناير الماضي، أصبح جاهزا لاستقبال المصابين بالفيروس اعتبارا من غد الاثنين، وأن الطواقم الطبية التى ستشغل المستشفى تتضمن 1400 من العاملين الطبيين بجيش التحرير الشعبى الصيني.

تبلغ مساحة مستشفى "هوهشنشان" فى حى "تسايديان" بمدينة "ووهان" 34 ألف متر مربع، ويتسع إلى ألف سرير، فيما من المقرر أن يستفيد المستشفى من خبرات مستشفى "شياوتانغشان" فى بكين الذى لعب دورا مهما فى حملة مكافحة فيروس "سارس" عام 2003.