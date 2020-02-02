وأشارت القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية إلى عدم وجود علم لديها بوجود قوات في الأقاليم الصينية الأكثر تضررّا من تفشي الوباء، حيث اُصيب الآلاف من الناس، لافتة إلى أنها اتخذت تدابير الحجر الصحي كإجراء وقائي.
يُشار إلى أن تطبيق هذه السياسة على القوات الأمريكية فقط، إلا أن القيادة الأمريكية حثت أسر القوات الأمريكية والمدنيين بوزارة الدفاع الأمريكية وغيرهم إلى اتخاذ خطوات طوعية مماثلة.

من جانبه قال الجنرال روبرت أبرامز، قائد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، إن الجيش قيّم مدى خطورة الفيروس الجديد بأنه يمثل تهديدا منخفضا، وأضاف أن الجيش الأمريكي يراقب انتشار الفيروس عن كثب.

وارتفعت حصيلة ضحايا الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس "كورونا الجديد" فى الصين إلى 304 وفيات و14411 حالة إصابة مؤكدة حتى أمس .