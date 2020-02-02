سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 فبراير 2020 10:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الجنايات تستمع اليوم لدفاع 6 متهمين فى إعادة محاكمتهم بحرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة

الأحد، 02 فبراير 2020 06:00 ص
الجنايات تستمع اليوم لدفاع 6 متهمين فى إعادة محاكمتهم بحرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة المستشار شيرين فهمى
كتب أحمد حسنى –كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، الاستماع لدفاع 6 متهمين فى إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" فى منطقة كرداسة. والمتهمون المعاد محاكمتهم هم كل من: عبد الرؤف نجم عبد الوهاب، سعيد يحيى عتريس، حسام السيد زهران، شريف سعد حنفي، ياسر سامي إسماعيل علي، طارق إبراهيم أحمد زايد عيد.

وتعقد الجلسة بعضوية كل من المستشار رأفت زكى، والمستشار حسن السايس، وسكرتارية حمدى عبد التواب.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع فى القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم التورط في حريق كنيسة "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013، حيث اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه التأثير علي السلطة العامة فى أعمالهم مستعملين فى ذلك القوة والعنف حاملين أسلحة نارية وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بـ"شوم – حجارة – زجاجات مولوتوف"، وارتكاب جرائم الحريق العمد بإحدى دور العبادة والسرقة والإتلاف العمدى، وقد وقعت منهم بقصد تنفيذ لغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به وبالجرائم التي تتضمن وضع المتهمين ومجهولون النيران بأحد المباني الغير معدة للسكن، بأن توجهوا لكنيسة السيدة العزراء بكفر حكيم حاملين الأسلحة النارية وزجاجات مولوتوف ومواد معجلة للاشتعال، وتمكن المتهمان السابع عشر والثامن عشر كسر نافذتها الخلفية وتمكن المتهم السادس عشر من كسر القفل الحديدي للبوابة الرئيسية لها، فيما دخل باقي المتهمين الكنيسة وسكبوا المواد المعجلة للإشتعال، وأدررموا النيران فيها، فأتوا عليها حال منع المتهمان الثانى عشر والثالث عشر الأهالي من التدخل لإطفائها، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة سرقة المنقولات المملوكة للكنيسة، حال حملهم لأسلحة ظاهرة وكان ذلك ليلا، كما أتلفوا الكنيسة، وحازوا وأحرزوا الأسلحة النارية بغير ترخيص، وإحراز 3 بنادق آلية وفرد خرطوش.


محمد شيرين فهمىن كنيسة كفر حكيم

اكاديمية الشرطة

اخبار عاجله

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. ممكن تعمل إيه فى تاتو الإكس بعد الفركشة؟

فيديو معلوماتى.. ممكن تعمل إيه فى تاتو الإكس بعد الفركشة؟

الأرصاد: طقس مستقر خلال الأيام المقبلة وشبورة مائية كثيفة ببعض المناطق

الأرصاد: طقس مستقر خلال الأيام المقبلة وشبورة مائية كثيفة ببعض المناطق

الأهلى: تقديم ملف كامل لـ"الكاف" لاتخاذ موقف ضد تجاوزات مباراة الهلال

الأهلى: تقديم ملف كامل لـ"الكاف" لاتخاذ موقف ضد تجاوزات مباراة الهلال

التعليم تعلن ضوابط مواجهة الأوبئة والفيروسات استعدادا للترم الثانى

التعليم تعلن ضوابط مواجهة الأوبئة والفيروسات استعدادا للترم الثانى

الصحة:استعدادات خاصة لفحص المصريين العائدين من ووهان الصينية

الصحة:استعدادات خاصة لفحص المصريين العائدين من ووهان الصينية

مصرع 20 شخصا خلال تدافع فى قداس بتنزانيا

مصرع 20 شخصا خلال تدافع فى قداس بتنزانيا

البورصة تدشن اليوم مؤشر EGX 70 EWI لتنويع أدوات قياس أداء السوق

البورصة تدشن اليوم مؤشر EGX 70 EWI لتنويع أدوات قياس أداء السوق

صراع "جوارديولا vs مورينيو" يتجدد في قمة توتنهام ضد مانشستر سيتي اليوم

صراع "جوارديولا vs مورينيو" يتجدد في قمة توتنهام ضد مانشستر سيتي اليوم

تكميلية النواب بالجيزة وملوى: 140 مقرا انتخابيا بـ124 دولة يومى 7 و8 فبراير

تكميلية النواب بالجيزة وملوى: 140 مقرا انتخابيا بـ124 دولة يومى 7 و8 فبراير

اتحاد الكرة يدرس ترحيل قمة الأهلي و الزمالك بسبب أفريقيا وإجهاد السوبر

اتحاد الكرة يدرس ترحيل قمة الأهلي و الزمالك بسبب أفريقيا وإجهاد السوبر

شاهد.. استخدام الذكاء الاصطناعى فى الكشف عن فيروس كورونا

شاهد.. استخدام الذكاء الاصطناعى فى الكشف عن فيروس كورونا

اليوم.. إعلان نتيجة أولى ثانوى فى المدارس والصف الثانى على موقع الوزارة

اليوم.. إعلان نتيجة أولى ثانوى فى المدارس والصف الثانى على موقع الوزارة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة