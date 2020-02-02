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التموين :صرف 15% من مقررات شهر فبراير حتى الآن

الأحد، 02 فبراير 2020 06:26 م
التموين :صرف 15% من مقررات شهر فبراير حتى الآن سلع غذائية- ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية  انتظام صرف السلع التموينية المدعمة  ضمن مقررات شهر فبراير الجارى، وانه تم صرف ما يقرب من 15% من المقررات لأصحاب البطاقات فى أول يومين ،من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع  بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

وكانت الوزارة قد أكدت توافر كميات كبيرة من السلع التموينية بكميات كبيرة خاصة السلع الاساسية وتكفى احتياجات المواطنين لعدده أشهر  بجانب ايضا توفير كميات من كافة السلع الغذائية الحر ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتى فى كافة المحافظات وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة .

كانت وزارة  التموين والتجارة الداخلية قد استعدت  لموسم الشتاء بالعمل على تأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية للمحافظات، خاصة المناطق الحدودية مثل شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر وكافة المحافظات النائية، منعا لحدوث أى أزمات في حالة تعطل سير السيارات المحملة بالسلع إلى هذه المحافظات خلال حدوث الأمطار والسيول حيت تم توفير جميع السلع خاصة السكر والزيت والمكرونة والبقوليات ومنتجات اللحوم والدواجن وغيرها من السلع الأخرى بكميات كبيرة  وكذلك توفير أرصدة من الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز للمواطنين، وكذلك القمح بالنسبة للمطاحن.

يذكر أن الدكتور على المصيلحى ، وزير التموين والتجارة الداخلية، التقى اللواء محمود شعراوى ، وزير التنمية المحلية، وذلك لتنسيق الجهود والأعمال ما بين  المحافظين، ووكلاء وزارة التموين بالمحافظات، بهدف متابعة سير المنظومة التموينية فى كافة محافظات الجمهورية وخاصة  سير منظومة الخبز، والعمل على توجيه كافة المسئولين بالمحافظات ومديريات التموين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة والمتابعة والجولات الميدانية، بما يضمن رفع جودة الخبز، ومتابعه سير عمل المنشآت التموينية المختلفة.

 


التموين

مقررات تموين شهر فبراير

اصحاب بطاقات التموين

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