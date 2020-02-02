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التموين: انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر فبراير

الأحد، 02 فبراير 2020 07:00 ص
التموين: انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر فبراير سلع تموينية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التموين والتجارة  الداخلية انتظام صرف السلع التموينية المدعمة  ضمن مقررات شهر فبراير  الجارى ، من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع  بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.
 
 
وأكدت الوزارة ،  توافر كميات كبيرة من السلع التموينية بكميات كبيرة خاصة السلع الاساسية وتكفى احتياجات المواطنين لعدده أشهر  بجانب ايضا توفير كميات من كافة السلع الغذائية الحر ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتى فى كافة المحافظات وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة .
 
 
كانت وزارة  التموين والتجارة الداخلية قد استعدت  لموسم الشتاء بالعمل على تأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية للمحافظات، خاصة المناطق الحدودية مثل شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر وكافة المحافظات النائية، منعا لحدوث أى أزمات في حالة تعطل سير السيارات المحملة بالسلع إلى هذه المحافظات خلال حدوث الأمطار والسيول حيت تم توفير جميع السلع خاصة السكر والزيت والمكرونة والبقوليات ومنتجات اللحوم والدواجن وغيرها من السلع الأخرى بكميات كبيرة  وكذلك توفير أرصدة من الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز للمواطنين، وكذلك القمح بالنسبة للمطاحن.
 
 
يذكر أن  الدكتور على المصيلحى ، وزير التموين والتجارة الداخلية،  كان قد التقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وذلك لتنسيق الجهود والأعمال ما بين  المحافظين، ووكلاء وزارة التموين بالمحافظات، بهدف متابعة سير المنظومة التموينية فى كافة محافظات الجمهورية وخاصة  سير منظومة الخبز، والعمل على توجيه كافة المسئولين بالمحافظات ومديريات التموين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة والمتابعة والجولات الميدانية، بما يضمن رفع جودة الخبز، ومتابعه سير عمل المنشآت التموينية المختلفة.
 
 
 

التموين

السلع المدعمة لأصحاب البطاقات

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