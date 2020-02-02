التعليم عن رسالة "لم يظهر مؤشر الأداء بنتيجة 2 ثانوى": جار تحميل باقى النتيجة

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن معنى ظهور رسالة "مؤشر الأداء لم يظهر بعد" أثناء معرفة بعض طلاب الصف الثانى الثانوى نتيجة الامتحان الإلكترونى عبر موقع الوزارة، هو أنه جارى رفع واستكمال جميع النتائج بشكل متواصل، موضحة أنه لا توجد مشكلة فى نتيجة الطالب أو فى سيستم معرفة النتائج، وإنما هى مسألة وقت، مؤكدة أن هناك طلاب تمكنوا من الحصول على نتائجهم بشكل إلكترونى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت نتيجة الصف الثاني الثانوى 2020 عبر موقعها الرسمى حيث فعلت رابط الدخول على النتيجة: http://studg11.emis.gov.eg/

وظهرت نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 للطلاب في شكل بطاقة تعريفية تعرف الطالب بمستواه في كل مادة من خلال 4 ألوان، موضحة أن هذه البطاقة تهدف إلى تعريف الطالب بمستواه في المواد الدراسية لتوضيح نقاط القوة والضعف لديه، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به وأن هذه البطاقة مدونا بها اسم الطالب وكوده واسم مدرسته ومحافظته والإدارة التعليمية التابع لها ومدونا بها ألوان توضح مقياس أداء الطالب في كل مادة دراسية. وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه تشير المنطقة الزرقاء إلى أن الطالب حقق مستوى عال من الأداء في المادة التي تم تقييمها خلال الفصل الدراسي الأول و يشير اللون الأخضر إلى أن الطالب حقق مستوى مناسب من التوقعات للفصل الدراسي الاول وتشير المنطقة الصفراء إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للنجاح في المادة عند الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني ، وتشير المساحة البيضاء أسفل الشريط إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للانتقال إلى الصف الثالث الثانوي، و إذا لم يأخذ الاختبار الالكترونى فسيظهر الشريط بالكامل باللون الرمادى. وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه تعبر النقطة السوداء عن نتيجة الطالب، بينما يعبر السهمين باللون الأسود إلى متوسط مستوى الطالب على مستوى الجمهورية. ويمكن للطالب معرفة نتيجته من خلال إتباع الخطوات التالية: 1- الدخول عبر الرابط المذكور أعلاه. 2- تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب، وفي حال أن الطالب يحمل جنسية أخرى غير المصرية يتم إدخال "الكود". 3- الضغط على أيقونة "تحميل مؤشر الأداء". وأضافت الوزارة أن بعض طلاب الصف الثاني الثانوي الذين لم يستطيعوا استكمال امتحانات بعض المواد إلكترونيًا وتم تأدية الاختبار ورقيًا، سيتم إعلان نتيجة تلك المواد في المدارس في وقت لاحق.

التعليم توضح ظهور رسالة " لم يظهر مؤشر الأداء بنتيجة 2 ثانوى.. وتؤكد: جار تحمل باقى النتيجة

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن معنى ظهور رسالة مؤشر الأداء لم يظهر بعد أثناء معرفة بعض طلاب الصف الثانى الثانوى نتيجة الامتحان الإلكترونى عبر موقع الوزارة هو أنه جارى رفع واستكمال جميع النتائج بشكل متواصل، موضحة أنه لا توجد مشكلة فى نتيجة الطالب اوفى سيستم معرفة النتائج وإنما هى مسألة وقت .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت نتيجة الصف الثاني الثانوى 2020 عبر موقعها الرسمى حيث قامت بتفعيل رابط الدخول على النتيجة : http://studg11.emis.gov.eg/