سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 فبراير 2020 10:03 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"التضامن": معرض ديارنا بالأقصر يحقق مبيعات بـ254 ألف جنيه فى أسبوعه الأول

الأحد، 02 فبراير 2020 07:52 م
"التضامن": معرض ديارنا بالأقصر يحقق مبيعات بـ254 ألف جنيه فى أسبوعه الأول الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن معرض "ديارنا" الذى تم افتتاحه بالأقصر حقق مبيعات تقدر بحوالى 254 ألف جنيه ويستمر خلال الفترة من 27 يناير حتى 8 فبراير، حيث تردد على المعرض منذ افتتاحه حوالى 18 ألف زائر .

 

ويفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور من 10 صباحًا إلى 11 مساءً وتتنوع المنتجات بين الاشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والجوبلان والاكسسوارات ومنتجات الكروشيه واللاسيه والصدف ومكملات الديكور بأنواعها وتتميز كل هذه المنتجات بكونها منتجات تراثية مصنوعة يدويًا .

 

جدير بالذكر أن المعرض مقام بساحة سيدى أبو الحجاج بالأقصر على مساحة 600 متر مربع ويضم منتجات 50 عارضًا من جمعيات الاسر المنتجة يمثلون محافظات مختلفة بالإضافة إلى عارضين تابعين لجهاز تنمية المشروعات وتعد معارض ديارنا احد آليات وزارة التضامن الاجتماعى التسويقية الداعمة لمنتجات شباب الاسر المنتجة والتى تساهم بها الوزارة فى اطار تشجيع الوزارة للجمعيات و الأسر المنتجة على المشاركة وتعظيم العائد التنموى من مشروعاتهم والترويج لها طوال العام من خلال تنظيم معارض فى مختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الاستدامة.

 

وكانت  الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، استعرضت تقريرا حول فعاليات معرض "ديارنا" بالقاهرة والذى شهد اقبالا واسعا للأسر المصرية الراغبة فى اقتناء المنتجات اليدوية ذات التصميمات المبتكرة والتراثية المستوحاة من البيئة الاصيلة وذلك فترة اقامة المعرض و اشار التقرير أن اجمالى  المبيعات بلغ  6 مليون جنيه

 

ويعد معرض ديارنا والذى تقيمه وزارة التضامن الاجتماعى بالقاهرة أكبر معرض للحرف اليدوية والصناعات التراثية على مساحة 3000 متر ليضم منتجات أكثر من 540 عارضًا من مختلف محافظات مصر بمعروضات تضم الصناعات اليدوية من اشغال النحاس والمنسوجات والخزف والسجاد والفخار والبامبو والزجاج والمفروشات وغيرها من المنتجات التراثية.


التضامن

معرض ديارنا بالأقصر

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الطيران: المطارات مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال العائدين من الصين

وزير الطيران: المطارات مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال العائدين من الصين

ضبط قضايا اختلاس وكسب غير مشروع بقيمة 11 مليار جنيه.. فيديو

ضبط قضايا اختلاس وكسب غير مشروع بقيمة 11 مليار جنيه.. فيديو

الوزراء: نقل المصريين من الصين مجانا.. وعلاج أي مصاب على نفقة الدولة

الوزراء: نقل المصريين من الصين مجانا.. وعلاج أي مصاب على نفقة الدولة

مارك زوكيربرج: أصبحت يهوديا متدينا عقب الأزمات التى تعرض لها فيس بوك

مارك زوكيربرج: أصبحت يهوديا متدينا عقب الأزمات التى تعرض لها فيس بوك

التعليم عن رسالة "لم يظهر مؤشر الأداء بنتيجة 2 ثانوى": جار تحميل باقى النتيجة

التعليم عن رسالة "لم يظهر مؤشر الأداء بنتيجة 2 ثانوى": جار تحميل باقى النتيجة

فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة بالصحف القومية الأحد المقبل

فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة بالصحف القومية الأحد المقبل

اليوم السابع: «مدبولى» يتابع استعدادات إجلاء المصريين من الصين

اليوم السابع: «مدبولى» يتابع استعدادات إجلاء المصريين من الصين

كيف يتعامل كهربا مع فرصة الهلال السودانى الضائعة؟

كيف يتعامل كهربا مع فرصة الهلال السودانى الضائعة؟

الصحة تنصح المعتمرين بارتداء الكمامات البيضاء وتجنب الزحام للوقاية من كورونا

الصحة تنصح المعتمرين بارتداء الكمامات البيضاء وتجنب الزحام للوقاية من كورونا

الشناوى: الكاف مُطالب باعتبار الأهلي فائزاً بغض النظر عن تقرير الحكم

الشناوى: الكاف مُطالب باعتبار الأهلي فائزاً بغض النظر عن تقرير الحكم

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 2-2-2020 وعيار 24 بـ 191.75

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 2-2-2020 وعيار 24 بـ 191.75

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة مباراة الأهلي والهلال فى دورى الأبطال

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة مباراة الأهلي والهلال فى دورى الأبطال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة