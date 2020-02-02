"التضامن": معرض ديارنا بالأقصر يحقق مبيعات بـ254 ألف جنيه فى أسبوعه الأول

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن معرض "ديارنا" الذى تم افتتاحه بالأقصر حقق مبيعات تقدر بحوالى 254 ألف جنيه ويستمر خلال الفترة من 27 يناير حتى 8 فبراير، حيث تردد على المعرض منذ افتتاحه حوالى 18 ألف زائر .

ويفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور من 10 صباحًا إلى 11 مساءً وتتنوع المنتجات بين الاشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والجوبلان والاكسسوارات ومنتجات الكروشيه واللاسيه والصدف ومكملات الديكور بأنواعها وتتميز كل هذه المنتجات بكونها منتجات تراثية مصنوعة يدويًا .

جدير بالذكر أن المعرض مقام بساحة سيدى أبو الحجاج بالأقصر على مساحة 600 متر مربع ويضم منتجات 50 عارضًا من جمعيات الاسر المنتجة يمثلون محافظات مختلفة بالإضافة إلى عارضين تابعين لجهاز تنمية المشروعات وتعد معارض ديارنا احد آليات وزارة التضامن الاجتماعى التسويقية الداعمة لمنتجات شباب الاسر المنتجة والتى تساهم بها الوزارة فى اطار تشجيع الوزارة للجمعيات و الأسر المنتجة على المشاركة وتعظيم العائد التنموى من مشروعاتهم والترويج لها طوال العام من خلال تنظيم معارض فى مختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الاستدامة.

وكانت الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، استعرضت تقريرا حول فعاليات معرض "ديارنا" بالقاهرة والذى شهد اقبالا واسعا للأسر المصرية الراغبة فى اقتناء المنتجات اليدوية ذات التصميمات المبتكرة والتراثية المستوحاة من البيئة الاصيلة وذلك فترة اقامة المعرض و اشار التقرير أن اجمالى المبيعات بلغ 6 مليون جنيه

ويعد معرض ديارنا والذى تقيمه وزارة التضامن الاجتماعى بالقاهرة أكبر معرض للحرف اليدوية والصناعات التراثية على مساحة 3000 متر ليضم منتجات أكثر من 540 عارضًا من مختلف محافظات مصر بمعروضات تضم الصناعات اليدوية من اشغال النحاس والمنسوجات والخزف والسجاد والفخار والبامبو والزجاج والمفروشات وغيرها من المنتجات التراثية.