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التضامن: انتظام صرف معاشات فبراير لليوم الثانى

الأحد، 02 فبراير 2020 07:32 م
التضامن: انتظام صرف معاشات فبراير لليوم الثانى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى انتظام صرف معاشات شهر فبراير لليوم الثانى من خلال من ماكينات الصرف الآلى التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وكذلك من كافة منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد والبنوك لما يزيد عن 8.31 مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب من 15.24 مليار جنيه.

 

وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أعلنت بدء صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر فبراير 2020 من خلال ماكينات الصرف الآلى التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والبريد اعتبارًا من امس السبت، ومن خلال كافة منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد والبنوك وبنك ناصر اعتبارًا من اليوم الأحد لما يزيد عن 8.31 مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب من 15.24 مليار جنيه، لافته إلى أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذًا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين .

 

ويذكر أن عدد القائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها يزيد عن 3.39 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.80 مليار جنيه، بينما تبلغ المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى 6.021 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.26 مليون قائم بالصرف، فى حين يتم صرف 4.42 مليار جنيه من البنوك لما يزيد عن 1.65مليون قائم بالصرف.

 

وجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أعلن ارتفاع جملة المبالغ التى حولتها الخزانة العامة لصالح صناديق المعاشات التابعة للهيئة القومية للتأمين والمعاشات، وذلك خلال الفترة من أول يوليه 2019 وحتى نهاية يناير 2020 إلى 94 مليار جنيه تمثل أكثر من 58% من مبلغ الـ 160.5 مليار جنيه تزيد سنويًا بمعدل 5.7%؜ المفترض أن تسددها وزارة المالية للهيئة بدءًا من العام المالى الحالى 2019/2020 تنفيذًا لاتفاق سداد أموال التأمينات الاجتماعية لدى وزارة المالية.


التضامن

نيفين القباج

معاشات فبراير 2020

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