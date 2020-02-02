سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 فبراير 2020 08:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"التربيع الأول" يزين قبة السماء الليلة ويشاهد بسهولة بالعين المجردة

الأحد، 02 فبراير 2020 01:30 ص
"التربيع الأول" يزين قبة السماء الليلة ويشاهد بسهولة بالعين المجردة قمر التربيع - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يرصد قمر التربيع الأول لشهر جمادى الآخرة 1441 مساء الليلة وحتى فجر اليوم الأحد، بسماء مصر والوطن العربى، حيث يرصد القمر باتجاه الأفق الشرقى الجنوبى الشرقى ويصل أعلى نقطة فى السماء مائل باتجاه الأفق الجنوبى مع غروب الشمس، وسيظل مشاهدا ويرصد بسهولة بالعين المجردة.
 
وتعتبر فترة التربيع الأول، حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالى لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًا خاصة على طول الخط الذى يفصل بين الجانب المضىء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سوف يصل  لحظة التربيع الأول صباح اليوم الأحد  2 فبراير 2020 عند الساعة ( 1:41 صباحا بتوقيت جرينتش) وبذلك يكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض.
 
وخلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليله وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى ان يشرق مع غروب الشمس.
 
وقبل نهاية عام 2019، كان هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية على مواعد مع مشهد بديع بقبة السماء، حيث رصد  بسماء مصر والوطن العربى، هلال قمر جمادى الأولى وكوكب الزهرة يزينان الأفق الغربى لقبة السماء فى ظاهرة مشاهد بسهولة بالعين المجردة وهى فرصة مثالية للتصوير فى هذه الليلة الشتوية الباردة.
 
والقمر ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب مقارنة بالليلة الماضية، وأصبح مرتفعاً فى السماء، وسيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر بنور الشمس مضاء بضوء خافت، ذلك الضوء الخافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.
 

القمر

قمر التربيع الاول

جمادى الاخره

قبه السماء

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قمر التربيع الأول يزين قبة السماء الليلة فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة

الجمعة، 03 يناير 2020 12:05 ص

قمر التربيع الأخير يزين سماء مصر والوطن العربى الخميس فى منظر بديع

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:00 ص

قمر التربيع الأول يزين سماء مصر والوطن العربى وينهى مسافة مداره حول الأرض

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:40 م

قمر التربيع الأول يقترن بكوكب زحل بسيد الحلقات فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

الأحد، 06 أكتوبر 2019 12:36 ص

قمر التربيع الأول يزين سماء ذى القعدة غدا

الإثنين، 08 يوليه 2019 08:50 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صراع "جوارديولا vs مورينيو" يتجدد في قمة توتنهام ضد مانشستر سيتي اليوم

صراع "جوارديولا vs مورينيو" يتجدد في قمة توتنهام ضد مانشستر سيتي اليوم

تكميلية النواب بالجيزة وملوى: 140 مقرا انتخابيا بـ124 دولة يومى 7 و8 فبراير

تكميلية النواب بالجيزة وملوى: 140 مقرا انتخابيا بـ124 دولة يومى 7 و8 فبراير

البورصة تدشن اليوم مؤشر EGX 70 EWI لتنويع أدوات قياس أداء السوق

البورصة تدشن اليوم مؤشر EGX 70 EWI لتنويع أدوات قياس أداء السوق

اتحاد الكرة يدرس ترحيل قمة الأهلي و الزمالك بسبب أفريقيا وإجهاد السوبر

اتحاد الكرة يدرس ترحيل قمة الأهلي و الزمالك بسبب أفريقيا وإجهاد السوبر

شاهد.. استخدام الذكاء الاصطناعى فى الكشف عن فيروس كورونا

شاهد.. استخدام الذكاء الاصطناعى فى الكشف عن فيروس كورونا

اليوم.. إعلان نتيجة أولى ثانوى فى المدارس والصف الثانى على موقع الوزارة

اليوم.. إعلان نتيجة أولى ثانوى فى المدارس والصف الثانى على موقع الوزارة

يوفنتوس يستدرج فيورنتينا لتأمين صدارة الدوري الإيطالي

يوفنتوس يستدرج فيورنتينا لتأمين صدارة الدوري الإيطالي

دفع رسوم زيارة المتحف الكبير بوسائل إلكترونية.. اقرأ التفاصيل بالقانون

دفع رسوم زيارة المتحف الكبير بوسائل إلكترونية.. اقرأ التفاصيل بالقانون

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة توصيل موظفى الكهرباء للتيار بالمخالفة للقانون

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة توصيل موظفى الكهرباء للتيار بالمخالفة للقانون

انقطاع المياه غدًا عن شبين الكوم بالمنوفية لغسيل الشبكات

انقطاع المياه غدًا عن شبين الكوم بالمنوفية لغسيل الشبكات

قانون المعاشات يفجر الأوضاع فى قطر.. وغلاء الأسعار يضرب الدوحة "فيديو"

قانون المعاشات يفجر الأوضاع فى قطر.. وغلاء الأسعار يضرب الدوحة "فيديو"

غدًا.. اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

غدًا.. اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة