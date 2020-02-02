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التحقيقات تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة ضحايا "أخشاب التدفئة" بأكتوبر

الأحد، 02 فبراير 2020 04:00 ص
التحقيقات تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة ضحايا "أخشاب التدفئة" بأكتوبر جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تفاصيل مصرع 5 عمال عثر عليهم داخل عقار تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين أنهم تعرضوا لاختناق بسبب الدخان، عقب إشعالهم أخشابا للتدفئة ونومهم، واستمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من شهود العيان حول الواقعة، وأرفقت اقوالهم فى التحقيقات.

وتسلمت جهات التحقيق تحريات أجهزة الأمن حول وفاة العمال الـ5، وتبين من خلالها أن أجهزة الأمن تلقت بلاغًا بالعثور على 5 أشخاص مفارقين الحياة داخل عقار تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر، وبالانتقال إلى مكان الواقعة، تبين أنهم 5 عمال، ولا توجد أى أثار ظاهرية تشير إلى حدوث عنف جنائى أدى إلى وفاتهم.

ويعمل رجال الطب الشرعى على إعداد تقرير طبى واف حول حالة المتوفين، وتحديد أسباب الوفاة بشكل دقيق، وإذا كانوا توفوا مختنقين نتيجة انبعاث غازات سامة من أخشاب نيران التدفئة من عدمه.

وتقدم إدارة الحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التى يقع فيها معظم المواطنين خلال فصل الشتاء، ويتسبب خلالها الماس الكهربى فى نشوب حرائق داخل الشقق والمنازل، وشملت توصيات لكيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية ومصادر الطاقة التى قد تؤدى إلى نشوب حرائق نتيجة الماس الكهربائى ومنها:

- تشغيل الدفايات لساعات عديدة لأنها تؤدى لنشوب الحرائق الناتجة عن الماس الكهرئى.

- تشغيل الدفاية فى غرفة مغلقة تماماً وعدم ترك جزء من الباب أو الشباك مفتوحا أثناء تشغيلها ويمنع دخول تيار هوائى للغرفة وحدوث تبديل للهواء.

- عدم غلق الدفاية أثناء النوم يتسبب فى حرائق أو اختناق للنائمين ويجب تشغيلها قبل النوم بفترة لتدفئة الغرفة ثم يتم غلقها عند النوم.

- عدم فحص أسلاك الدفاية كل فترة واستبدال التالف منها .

- منع وجود مسافة بين المفروشات والدفاية فى الغرفة عن متر.

- عدم وضع الدفاية على أرضية من الخشب أو أى مادة قابلة للاشتعال ووضعها على الارضية الصلبة كالسيراميك، وهو الأفضل.

- كثرة ستخدم الدفاية فى تجفيف الملابس كما يستخدمها البعض فى فصل الشتاء.

- عدم الحرص على استخدام دفايات ذات نوعية جيدة ومطابقة للمواصفات.

- كثرة تشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد لمنع الحرائق.

- وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل.

- عدم مراجعة الأحمال الكهربائية باستمرار.

- تشغيل سخانات الماء بشكل دائم لمنع حدوث حرائق الماس الكهربى.

- وضع أسطوانات الغاز فى الشمس والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء.

- تشغيل الدفايات إلا فى أماكن تواجد العائلة خصوصًا فى الغرف المغلقة.

- وضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

- كثرة توصيل أى جهاز كهربى بمصدر واحد للتيار تجنبا لاندلاع الحرائق فى المنازل أو المنشآت.


اخبار الحوادث

اخبار عاجله

نار التدفئة

مصدر كهرباء

تيار كهربائى

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