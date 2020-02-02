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البنك المركزي الصينى يضخ 173 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا

الأحد، 02 فبراير 2020 09:46 ص
البنك المركزي الصينى يضخ 173 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا مكافحة فيروس كورونا - ارشيفية
كتب محمد عبد العظيم

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أعلن البنك المركزي الصيني، عن ضخ 173 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا القاتل، بالإضافة إلى ضخ 156 مليار دولار لدعم الاقتصاد الصينى، وذلك وفق خبر عاجل لوسائل الإعلام، حيث أدى انتشار فيروس كورونا إلى حالة كبير من الهلع والخوف لكافة دول العالم، خاصة بعد تسجيل أكثر من 300 حالة وفاة فى الصين وأكثر من 14 ألف مصاب، حيث بدأ ظهور الفيروس من سوق الأسماك فى مدينة ووهان وسط الصين.

ويسبب الفيروس، مرضا حادا فى الرئتين، وينتمى إلى عائلة الفيروسات التاجية التى تمتلك زوائد تشبه التيجان، ومنها حصل على اسمه "كورونا"، لأنه من فيروسات "الكوراناويات المستقيمة"، إحدى فصائل الفيروسات التاجية.

ويعد "كورونا" من الفيروسات ذات "الحمض النووى الريبوزى"، وهذا التكوين الوراثى يسمح له بالتناسخ بسرعة داخل الخلايا، والانتشار سريعا بين البشر، ما يهدد بحدوث وباء عالمى، ومع هذا التناسخ السريع للفيروس يساعد على حدوث "طفرات جينية" فيه، ما يسبب تغيرا دائما فى تركيب الشريط الوراثى الخاص به، وهو يجعل العلاج من هذا الفيروس أمرا صعبا. 

وللوقاية من فيروس كورونا مثله مثل باقى الفيروسات من خلال استخدام اللقاحات، وهو أمر غير متوفر حتى الآن لفيروس كورونا، وانتقاله إلى البشر انتقل من الأفاعى والخفافيش من خلال طفرة جينية، وتقدم رعاية طبية مناسبة للمريض، فضلا عن دور الجهاز المناعى البشرى الذى يمكن له التعرف على الفيروس والقضاء عليه، لكن أى خلل مناعى فى الجسم قد يزيد من تأثير الفيروس.

 

كورونا

فيروس كورونا

البنك الصينى

الصين

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