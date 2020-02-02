البنك الإفريقي للتنمية يمنح تنزانيا 272 مليون دولار لإنشاء مطار "مسالاتو" الدولي

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قرر البنك الإفريقي للتنمية منح تنزانيا 272.12 مليون دولار أمريكي لتمويل إنشاء مطار جديد بالعاصمة دودوما.

وأوضح البنك - في بيان نشره اليوم الأحد، أن هذه المنحة، التي شاركت الصين في تمويلها، تتضمن 198.6 مليون دولار أمريكي مقدمة من البنك الإفريقي للتنمية و23.52 مليون دولار من الصندوق الإفريقي للتنمية و50 مليون دولار من صندوق "إفريقيا تنمو معًا".

ومن المقرر أن يستقبل المطار الجديد - المقرر إنشاؤه في مسالاتو - 50 ألف طائرة ومليون مسافر من جميع أنحاء العالم سنويًا، وسيستفيد منه أكثر من 200 مليون مسافر في شرق إفريقيا وكذلك الحال بالنسبة للشبكات التجارية الدولية.

وتأتي هذه المنحة في إطار برنامج التنمية، الذي كان قد أعلن عنه الرئيس التنزاني، جون ماجوفولي، والذي تكثف من خلاله حجم الاستثمارات في البني التحتية منذ عام 2015، ويُعتبر إنشاء مثل هذا المطار الجديد تلبية للتنمية المرجوة لقطاع النقل في البلاد وفي شرق إفريقيا بوجه عام، وستستغرق أعمال بناء المطار الجديد أربعة أعوام.