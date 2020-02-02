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البنتاجون يخصص قواعد عسكرية للعائدين من مناطق تفشى فيروس كورونا

الأحد، 02 فبراير 2020 02:08 ص
البنتاجون يخصص قواعد عسكرية للعائدين من مناطق تفشى فيروس كورونا وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون السبت استعداده لتقديم الدعم السكنى لألف شخص من العائدين إلى الولايات المتحدة من المناطق المتضررة من تفشى فيروس كورونا، ووفقا لبيان صادر عن البنتاجون أوردته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، فإن الوزير مايك إسبر وافق على طلب وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بتوفير عدة منشآت لإيواء 250 شخص على الأقل حتى نهاية فبراير الجارى.


وأضاف البيان: "وفقا للطلب، ستقدم وزارة الدفاع الدعم السكنى فقط، بينما ستكون وزارة الصحة والخدمات الإنسانية مسئولة عن كل الرعاية والنقل والأمن لمن تم إجلاؤهم"، موضحا أن طواقم وزارة الدفاع لن تتعامل مباشرة مع من جرى إجلاؤهم، كما لن يُسمح للعائدين بالدخول إلى أية مواقع تابعة للبنتاجون باستثناء الأماكن المخصصة لإقامتهم.


وأشار البيان إلى أنه ستتم مراقبة الحالة الصحية للعائدين لمدة 14 يوما - وهى الفترة التى يعتقد الخبراء أنها فترة حضانة الفيروس - وسيُنقلون إلى مشفى محلى إذا أظهروا أية أعراض يُحتمل أن تكون للفيروس المميت.


وكانت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها - وهى مؤسسة وطنية أمريكية - قد أعلنت، أمس، أن الأمريكيين الذين جرى إجلاؤهم الأربعاء الماضى من ووهان، والذين يزيد عددهم على 200 شخص، سيخضعون للحجر الصحى لمدة 14 يوما فى قاعدة مارش الجوية الاحتياطية فى مقاطعة ريفرسايد بولاية كاليفورنيا.


وحتى اليوم، أُعلن عن إصابة 8 أشخاص فى الولايات المتحدة بفيروس كورونا، الذى بدأ فى مدينة ووهان الصينية وأصاب نحو 12 ألف شخص حتى الآن، وتسبب فى مقتل 259 شخصا على الأقل، معظمهم فى الصين.


الولايات المتحدة

فيروس كورونا

البنتاجون

كورونا

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