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البابا تواضروس يلتقى مسئولى خدمة الراعى وأم النور بالكاتدرائية

الأحد، 02 فبراير 2020 12:44 ص
البابا تواضروس يلتقى مسئولى خدمة الراعى وأم النور بالكاتدرائية البابا تواضروس الثاني
سارة علام

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، مساء أمس السبت بالمقر البابوى بالقاهرة، أسرة خدمة الراعى وأم النور بحضور نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات.
 
خلال اللقاء تم استعراض أنشطة الخدمة لعام 2019 والقطاعات التي تغطيها وهي التعليم والإعاقة والخدمات الطبية والتنمية الاقتصادية والمساعدات الإجتماعية والتنمية الروحية.
 
وأوضح مسئولو الخدمة، أن "الراعى وأم النور" تتبنى رؤية: "مجتمع خالى من الفقر والجهل قادر على العمل والإنتاج ويعيش أفراده حياة كريمة". وهى تعمل جاهدة على تنفيذها.
 
ومن جهته رحب قداسة البابا تواضروس بالحاضرين وشكر القائمين على هذه الخدمة وعلى نشاطهم الذى يغطى كثيرا من احتياجات أبناء الكنيسة. 
 
وألقى البابا تواضروس كلمة أكد فيها على أن المحبة يجب أن تسبق الخدمة لأنها الأساس الأول للخدمة. مشيرًا إلى أن هذه المحبة النابعة من القلب تظهر جلية أمام الله. وأضاف: أن المحبة يجب أن تسبق العطية، ويجب أن تقدم الخدمة في صورة جماعية فهي تفرح قلب الله، فالعمل الجماعي هو نوع من التحصين ضد الذات. 
وشدد البابا تواضروس على أن متابعة الخدمة كل ثلاثة أشهر أمر مهم، وفي نهاية اللقاء طرح بعضٌ من الحضور عددًا من  الأسئلة على قداسة البابا فأجاب عليها بودٍ واهتمام.
 
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة، هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفي القابضة، والوفد المرافق له والذين جاءوا لتهنئة قداسته بعيد الميلاد المجيد.
 
كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، ظهر اليوم بالمقر البابوى بالقاهرة، الأسقف جوريا أسقف ديڤا والأسقف سباستيان أسقف سلاتينا وثلاثة من الآباء الكهنة بالكنيسة الرومانية الأرثوذكسية وذلك خلال زيارتهم لمصر، حيث أعرب البابا تواضروس خلال اللقاء عن ترحيبه بضيوفه متمنيًا لهم زيارة مفرحة لمصر التى هى جزء من الأراضى المقدسة التى زارها السيد المسيح، وأضاف البابا تواضروس: الكنيسة القبطية تفتح قلبها من أجل هذه الزيارة العزيزة وتسعد بالتواصل مع كل كنائس العالم. كما طلب من الوفد الرومانى نقل تحياته ومحبته لغبطة البطريرك دانيال، بطريرك الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية.

البابا تواضروس

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