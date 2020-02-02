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الاحتلال الإسرائيلي يستدعى 3 مقدسيين بتهمة تنظيف محيط مسجد عين سلوان

الأحد، 02 فبراير 2020 10:26 م
الاحتلال الإسرائيلي يستدعى 3 مقدسيين بتهمة تنظيف محيط مسجد عين سلوان الجيش الإسرائيلى
كتب- هاشم الفخراني

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استدعت قوات الاحتلال مساء اليوم الأحد، ثلاثة مقدسيين من عائلة سمرين من بلدة سلوان، للتحقيق معهم حول " تنظيف الأرض المحيطة بمسجد عين سلوان"، وأوضح مركز معلومات وادي حلوة - سلوان أن سلطات الاحتلال استدعت مؤذن المسجد آدم سمرين 84 عاماً، وشادي محمد سمرين 44 عاماً، واعتقلت إبراهيم خضر سمرين 54 عاما من مكان عمله، للتحقيق معهم في "تنظيف الأرض المحيطة في مسجد العين" في حي وادي حلوة ببلدة سلوان.

وذكرت وكالة " معا" أن شادي سمرين أوضح أن قطعة الأرض المحيطة في المسجد ودار القرآن هي بعهدة وحراسة عائلة سمرين، والتي قامت باستئجارها عام 1932 من "دير الروم الأرثوذكس" ، وتدعي سلطات الاحتلال أنه تم شراؤها من البطريرك أرينيوس، مشيرا أن مساحتها تبلغ حوالي دونم ونصف، ويستخدمها سكان الحي كموقف لمركباتهم.

وأضاف سمرين أن محاولات عديدة تمت للسيطرة على الأرض وإغلاقها، إلا أنه تم التصدي لهم، لافتا أن البلدية حاولت وضع اليد على الأرض عام 2010 لتحويلها لموقف لمركبات المستوطنين حينها تم منعهم ، وأوضح سمرين أن سلطات الاحتلال والمستوطنين حاولوا تركيب مدخل للأرض ووضع غرفة حراسة لهم، لكن تم التصدي لهم.

 

 

 


القدس

فلسطين

تل ابيب

مسجد عين سلوان

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