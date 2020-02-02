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الأردن يدعو لاجتماع عاجل لرؤساء البرلمانات العربية لمناقشة خطة السلام

الأحد، 02 فبراير 2020 06:52 م
الأردن يدعو لاجتماع عاجل لرؤساء البرلمانات العربية لمناقشة خطة السلام رئيس مجلس النواب الأردني ، المهندس عاطف الطراونة
أ ش أ ووكالت الأنباء

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دعا رئيس مجلس النواب الأردني ، المهندس عاطف الطراونة، اليوم الأحد، إلى اجتماع عاجل لرؤساء البرلمانات العربية، السبت المقبل؛ لمناقشة خطة السلام الأمريكية.وقال الطراونة- خلال جلسة للمجلس خصصت لبحث خطة السلام الأمريكية، وفقا لوكالة الأنباء الإردنية (بترا)- إنه سيقوم بناء على تكليف من المجلس، بمخاطبة برلمانات الدول الإسلامية، والبرلمانات الإقليمية والدولية، لمخاطبة حكوماتهم لاتخاذ قرارات في مواجهة خطة السلام الأمريكية.

وأضاف أن مجلس النواب الأردني يرفض خطة السلام الأمريكية ويجدها انحيازًا أمريكيًّا لدولة الاحتلال والعدوان والبطش، مبينًا أن أي مقترحات دون الاعتراف بقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس وضمان حق العودة والتعويض للاجئين، هي مقترحات غير قابلة للحياة ومصيرها إلى الزوال، ولن ترى النور مهما استبد الظلام.

وشدد على أن أي خطة أو مبادرة لا تقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية، والاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، هي خطة مرفوضة ولا يمكن النظر إلى بنودها كفرصة تحمل المستقبل الذي تستحقه الأجيال.

 

ورفض وزراء الخارجية العرب، فى اجتماعهم الطارئ أمس السبت، بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس، الخطة الامريكية للسلام. مجددين التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمتها دولة فلسطين وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة أراضها المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوى والبحرى ومياهها الإقليمية ومواردها الطبيعية وحدودها مع دول الجوار.

 


الاردن

خطة السلام الامريكية

البرلمانات العربية

فلسطين

اسرائيل

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