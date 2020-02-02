اسرائيل تبدأ تصنيع لقاح لعلاج " كورونا" وفحص طبى لسيدة يشتبه بإصابتها بالفيروس

كتب- هاشم الفخرانى

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، يوم الأحد ، بالعمل بكل الوسائل المتاحة من أجل منع وصول وباء "كورونا" إلى إسرائيل.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلي أن نتنياهو، طالب أيضا إلى المعهد البيولوجي بالعمل في أسرع وقت ممكن على تطوير تطعيم ضد فيروس كورونا وإقامة أول مصنع تطعيمات في إسرائيل.

وأشارت الهيئة ، إلى أن ذلك جاء خلال جلسة استثنائية عقدها بمشاركة وزير الصحة "يعقوف ليتسمان" وكبار مسؤولي الجهاز الصحي، لافتة إلى أنه سيدة في الخمسينات من العمر تخضع لفحوص في مستشفى (بوريا) قرب طبريا حيث عادت من الصين مؤخرًا بغية التأكد من عدم اصابتها بفيروس كورونا.

ونقلت عن مصادر طبية ، قولها إن أعراض طفيفة لمرض حمى لدى هذه المرأة وأن المستشفى يتخذ كافة الإجراءات الوقائية وفقا لتعليمات وزارة الصحة، موضحة أنه تم أخذ عينات من المريضة وإرسالها إلى مستشفى (شيبا) وسط إسرائيل لفحصها.

جدير بالذكر أنه تم الإعلان، اليوم الأحد، في الفلبين، عن أول وفاة خارج الصين لشخص يعاني من فيروس كورونا المستجد، ومع هذا الإعلان تجددت المخاوف بشأن انتشار الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 300 شخص في الصين.

وفي سياق متصل أغلقت العديد من الدول حدودها ومطاراتها أمام الوافدين من الصين، حيث أصاب فيروس كورونا الذي ينتقل من إنسان إلى إنسان، أكثر من 14 ألف شخص في الصين وانتشر في 24 دولة.