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استطلاع للرأى: غالبية الأتراك يريدون عودة النظام البرلمانى ويرفضون الرئاسى

الأحد، 02 فبراير 2020 06:12 م
استطلاع للرأى: غالبية الأتراك يريدون عودة النظام البرلمانى ويرفضون الرئاسى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
كتب- هاشم الفخراني

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كشفت نتائج لاستطلاع الرأى أجرته 3 شركات تركية النقاب عن رغبة الغالبية العظمى من الأتراك عودة النظام البرلمانى مرة أخرى.

 

وذكرت وسائل إعلام تركية أن نتائج الاستطلاع كشفت عنها رئيسة حزب الخير التركى ميرال أكشنار قالت أن 64 % من المواطنين فى تركيا يريدون عودة النظام البرلمانى مرة أخرى.

 

وقالت أكشنار أنه وفقًا للنتائج التى حصلت عليها الخاصة باستطلاع الرأى قد ارتفعت إلى نسبة 64 % حيث يرى المواطنون ضرورة عودة النظام البرلمانى مرة أخرى، فيما كانت نسبة المدافعين عن النظام الرئاسى فقط 35 %.

 

وأضافت أكشنار أنه الآن يتم استخدام الدين والمعتقدات الدينية فى تركيا كأداة سياسية، على العكس عندما بدأت فى السياسة كان الناخب هو صاحب اليد البيضاء وبصفة خاصة خلال المنافسة بين حزبى "الوطن الأم" وحزب "الطريق القويم" فكان المواطن ينظر فيرى أن حزب الوطن الأم لا ينفذ وعوده يقرر التصويت لحزب الطريق القويم، ولكن بعد عام 2002 أصبح يسود على الخطاب السياسى مناخ تخويف الناس.

 

وتراجع التواصل بين الناس وبنيت الجدران بينهم، ونحن رفضنا ذلك وخرجنا فى طريقنا هذا. ففى اللحظة التى دخل فيها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى القصر الرئاسى قد انقطع عن المواطنين، فقد أصبحت الدولة وكأنها مزحة.


تركيا

الرئيس التركي

النظام البرلمانى

النظام الرئاسى

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