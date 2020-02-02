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ارتفاع رسوم المرور من نفق أوراسيا فى إسطنبول بنسبة 56%

الأحد، 02 فبراير 2020 07:10 م
ارتفاع رسوم المرور من نفق أوراسيا فى إسطنبول بنسبة 56% أردوغان
كتب أحمد عرفة

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أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن قيمة رسوم المرور من نفق أوراسيا، الذى يقع فى محافظة إسطنبول التركية، ارتفعت اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1 فبراير 2020، بنسبة 56%، وبهذا الشكل تكون ارتفعت رسوم المرور من النفق، منذ افتتاحه حتى اليوم، بنسبة 119%، حيث أعلنت شركة نفق أوراسيا للإنشاء والاستثمار التركية، أن رسوم العبور بالنفق اتجاهًا واحدًا سيكون 36.40 ليرة تركية من أجل السيارات، و54.70 ليرة تركية من أجل الحافلات الصغيرة، وذلك اعتبارًا منذ يوم 1 فبراير 2020.

 

وأضاف الموقع، أن تلك الرسوم كانت من قبل 23.30 ليرة من أجل السيارات، و34.90 ليرة من أجل الحافلات الصغيرة، وبعد الزيادة الأخيرة، سيكون إجمالي ارتفاع رسوم المرور من نفق أوراسيا، منذ إنشائه وحتي الآن هو بنسبة 119 %.

 

وفى وقت سابق ذكر، موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن جمعية الصحة والسلامة المهنية التركية، نشرت تقريرًا عن جرائم العمل لعام 2019، وذكرت فيه أن 1736 عاملا، على الأقل، لقوا حتفهم أثناء ممارسة عملهم، وتوفى 8 عمال نتيجة الأمراض المهنية، و99% من العمال الذين فقدوا حياتهم غير مسجلين باتحاد العمال، حيث أوضحت الجمعية فى هذا التقرير، أن 159 عاملا توفوا في شهر يناير، و127 عاملاً في شهر فبراير، و114 عاملا في شهر مارس، و153 عاملا فى شهر أبريل، و164 عاملا في شهر مايو، و131 عاملا فى شهر يونيو، و178 عاملا فى شهر يوليو، و149 عاملا في شهر أغسطس، و147 فى شهر سبتمبر، و158 في شهر أكتوبر، و129 عاملا فى شهر نوفمبر، و127 عاملا في شهر ديسمبر.

 

وذكر موقع تركيا الآن، أنه فى حين أن 1719 عاملا، بما نسبته 98.68% من العمال الذين لقوا حتفهم، غير مسجلين باتحاد العمال، وتوفي 23 عاملا، بنسبة 1.32%، مسجلون باتحاد العمال الأتراك.

 


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