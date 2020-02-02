ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس "كورونا" فى هونج كونج إلى 15 شخصا

أ ش أ ووكالات الأنباء

ارتفعت حصيلة عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" إلى 15 شخصًا في هونج كونج بعد تأكيد السلطات ظهور حالة آخرى مصابة بالمدينة.وقالت وزارة الصحة في هونج كونج - في بيان أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم ، الأحد ، إن التقارير أشارت إلى أن الحالة الـ 15 هي إمرأة (تبلغ من العمر 72 عامًا) وأم لشخص آخر تم تأكيد إصابته بعدوى الفيروس في هونج كونج، وأنها ترقد في الحجر الصحي في حالة صحية مستقرة.

وأضاف بيان وزارة الصحة "أنه وفقًا للمعلومات، فإنها لم تسافر قط وتقيم بصورة أساسية في المنزل خلال فترة حضانة الفيروس".

من جهة اخرى ، تسعى الحكومة الصينية لاستغلال المسجونين بإصلاحيات هونج كونج لتصنيع أكبر عدد ممكن من الأقنعة الوقائية من فيروس كورونا الجديد، وعكفت السلطات الصينية في هونج كونج على تطويع المسجونين لتصنيع مثل تلك الأقنعة لسد حاجات السوق المحلية والعالمية في حالات مشابهة سابقاً.

وقال ماثيو تشونج، سكرتير إدارة هونج كونج الحكومية، إن إدارة الإصلاحيات ستسعى لزيادة إنتاج الأقنعة لمواجهة الطلبات العالية عليها، واصطف المئات من سكان هونغ كونغ أمام متاجر بيع الأقنعة وخاصة بعد انتشار الفيروس القاتل ووصول عدد الإصابات به في المدينة التي تحظى بحكم ذاتي تحت سلطة بكين إلى 10 إصابات، وذلك وفق ما ذكره موقع" "يورونيوز".

وكذلك بدأت السلطات الصينية فى استخدام طريقة مبتكرة لتأنيب المواطنين فى المدن والقرى المختلفة "المهملين "فى إتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، حيث لجأت السلطات إلى استخدام الطائرات المسيرة بدون طيار "الدرون" لتوجيه تعليمات للسكان بشأن ارتداء كمامات طبية أو لعدم الخروج من المنازل وغير من النصائح الضرورية، بواسطة عبارات حازمة لا تتوانى عن التوبيخ والتأنيب.

وتستخدم السلطات هذه الطريقة الجديدة سواء فى المناطق الريفية أو فى شوارع المدن المزدحمة، وذلك بإطلاق طائرات مسيرة صغيرة تخرج منها رسائل صوتية بصوت "عجوز " تعطى مجموعة من النصائح والطلبات مثل ضرورة وضع القناع الطبى أو الإسراع بالعودة إلى المنازل، أو ملازمة المنازل عند الضرورة وعدم الخروج إلا فى الحالات الضرورية.