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ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بالصين لـ14482 حالة والوفيات لـ304

الأحد، 02 فبراير 2020 03:00 م
ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بالصين لـ14482 حالة والوفيات لـ304 الاصابه بفيروس كورونا
كتبت هند عادل

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كشفت آخر الاحصائيات عن عدد المصابين والمتوفين بفيروس كورونا بالصين عن ارتفاع الاعداد بصورة كبيرة ليصل عدد الحالات المؤكده للإصابة بالفيروس إلى 14482 بزيادة 2590 حالة عن أمس بنسبة 22 ٪ ، كما وصل عدد الحالات التى يشتبه في اصابتها بالفيروس 19544 بزيادة 1556 حالة عن أمس بنسبة 9 ٪ فيما وصل عدد المتوفين نتيجة الإصابة بالمرض إلى 304 حاله بزيادة 45 حالة عن أمس بنسبة 17٪.

ووفقا لما كشفت عنه صفحه "بكين فويس" عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ارتفعت حالات الشفاء من فيروس 351 شخص بزيادة 85 حالة عن أمس بنسبة 35٪.

 

بكين فويس

و دعت منظمة الصحة العالمية إلى تعزيز تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، مشيرة إلى أن فيروس كورونا يتطور لدى 20 % من المصابين، ووفاة 2 من كل 100 مصاب بالفيروس، وقالت المنظمة إن اجمالى عدد حالات العدوى لا يزال غير محدودا ، حيث تواصل المنظمة تحليل المعلومات الحالية وتقييم المخاطر.

وأكدت المنظمة فى مؤتمر صحفى بالقاهرة اليوم الأحد، إن إقليم الشرق الأوسط يعد من المناطق الأكثر خطورة نظرًا لعدة أسباب منها الرحلات الجوية القادمة من الصين بشكل مباشر وغير مباشر، موضحة أن المنظمة تقدم المشورة لوزارات الصحة حول العالم بهدف الوقاية من العدوى والحد من انتشارها داخل المرافق الصحى.

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وأشارت المنظمة إلى أن العلاج الدائم أثبت فعاليته مع أغلب المرضى، داعية إلى عدم فرض أى قيود على الرحلات الجوية، مختتمة بقولها: "السبيل الوحيد للقضاء على هذا المرض هو التحلى بروح التعاون".

 

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وكشفت منظمة الصحة العالمية فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد بالقاهرة، عن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد حول العالم، مبينة أن عدد الحالات المؤكدة وصل إلى 11953 أغلبها فى الصين، فضلا عن وجود 6 أفراد 4 منهم من أسرة واحدة فى الإمارات العربية المتحدة، ويسبب الفيروس، مرضا حادا فى الرئتين، وينتمى إلى عائلة الفيروسات التاجية التى تمتلك زوائد تشبه التيجان، ومنها حصل على اسمه "كورونا"، لأنه من فيروسات "الكوراناويات المستقيمة"، إحدى فصائل الفيروسات التاجية.

ويعد "كورونا" من الفيروسات ذات "الحمض النووى الريبوزى"، وهذا التكوين الوراثى يسمح له بالتناسخ بسرعة داخل الخلايا، والانتشار سريعا بين البشر، ما يهدد بحدوث وباء عالمى، ومع هذا التناسخ السريع للفيروس يساعد على حدوث "طفرات جينية" فيه، ما يسبب تغيرا دائما فى تركيب الشريط الوراثى الخاص به، وهو يجعل العلاج من هذا الفيروس أمرا صعبا.

 

 


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