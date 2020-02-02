اخلاء سبيل 3 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بضمان محل الإقامة

كتبت أمنية الموجى

قررت محكمة الجنايات المختصة، إخلاء سبيل 3 متهمين بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها، وإساءة مواقع التواصل الاجتماعي، بضمان محل الإقامة احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تًجرى معهم بمعرفة النيابة العامة في القضية.

وجهت النيابة للمتهمين احتياطيا علي ذمة التحقيقات بالقضية، وهم كلا من: "م. ش"، و"ع. ع"، و"ع. م" ارتكاب جرائم مشاركة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.