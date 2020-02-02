اخبار الاقتصاد اليوم: المركزى يوقف الإجراءات القانونية ضد المصانع المتعثرة

كتب عبد الحليم سالم

شهد اليوم الأحد 2-2-2020 العديد من الأحداث الاقتصادية الهامة والتصريحات الرسمية من عدد من الوزراء والمسؤلين، حيث استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الإجراءات والضوابط الاحترازية لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، موجهًا بتعزيز حوكمة «التصديق الإلكتروني» بالجهات الإدارية

المالية: حظر تسليم "مفتاح التوقيع الإلكترونى" لأى شخص باعتباره عهدة شخصية



استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الإجراءات والضوابط الاحترازية لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، موجهًا بتعزيز حوكمة «التصديق الإلكتروني» بالجهات الإدارية؛ على النحو الذى يضمن الإدارة الرشيدة للمال العام، وحماية حقوق العاملين، والحفاظ علي سرية وتأمين العمليات المالية التي تتم من خلال مفتاح التوقيع الإلكتروني «التوكن».

شدد الوزير، في منشور إداري جديد، علي أن التوقيع الإلكتروني عهدة شخصية لمن صدر له، ولا يجوز تداوله مطلقًا أو تسليمه لأى شخص آخر وكذلك الرقم السري الملحق به، ويحظر التصرف في أيهما إلا من خلال سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية، موضحًا أنه تلاحظ في الفترة الأخيرة أن بعض المسئولين الماليين بالجهات الإدارية، أصحاب التوقيعين الإلكترونيين الأول والثاني يتركون «التوكن» لمدخلي البيانات وغيرهم، مما قد يؤدى إلى الإخلال بإجراءات الحوكمة التى تقتضيها مصلحة العمل، وجودة ودقة الأداء بالمنظومة الجديدة.

"المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 5 .14 مليار جنيه



طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 5 .14 مليار جنيه.

وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 4 مليارات جنيه بمتوسط عائد 13.8%، فيما بلغ أعلى عائد 13.8%، وسجل أقل عائد 12.999 %.

وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 10.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 14.519%، في حين سجل أعلى عائد 14.561%، وأقل عائد 14.151%.

البنك المركزى يصدر كتابا دوريا بوقف الإجراءات القانونية ضد المصانع المتعثرة



أعلن الدكتور صبحي نصر، رئيس لجنتي الضرائب والبنوك بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، نتائج الاجتماع الذي عقدته اللجنة المشكلة لحل أزمة المصانع المتعثرة، بعضوية البنك المركزي واتحاد المستثمرين، حيث استعرض طارق عامر ، محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع اصدار كتاب دوري لجميع البنوك العاملة في مصر، يتضمن مجموعة من الضوابط الخاصة التي تم الاتفاق عليها خلال اللقاء الأخير الاسبوع الماضي.

وأكد صبحي نصر، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الكتاب الدوري تضمن وقف كافة الإجراءات القضائية ضد المصانع المتعثرة المعنية بالمبادرة، بالإضافة إلى تسليم العملاء شيكات الضمان الخاصة بهم، بالإضافة إلى عدم حصول البنوك على شيكات كضمان للتسهيلات والاكتفاء بالحصول على السندات الأذنية فقط.

وزير قطاع الأعمال: توافر الخدمات المالية يدعم الاقتصاد



افتتح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام اليوم، مؤمر الشمول المالى من الإتاحة للتمكين الاقتصادى، الذى تنظمه شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الاهلى، بحضور باسل الحينى، رئيس القابضة للتأمين، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي والدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياه، ورؤساء شركات التامين وقيادات بنكية.

كد هشام توفيق، على أهمية مجال التنمية معتبرا أن شركات التأمين العامة والتابعة للوزارة رائدة فى هذا المجال، لافتًا أن ذلك بالرغم من صعوبة العمل فى هذا المجال، وبالتالى فإنه لابد من تضافر كافة الجهود لتنمية هذا القطاع .





نيفين جامع: وضع خطة عمل متكاملة لتحديث الصناعة ترتكز على التوسع فى تقديم الخدمات



أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تعزيز دور مركز تحديث الصناعة ليقوم بدوره الرئيسي في تطوير وتحديث القطاع الصناعي وزيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، مشيرةً إلى أهمية تفعيل برامج وانشطة المركز وتعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعي بما يسهم في زيادة معدلات نمو صادرات الشركات المستفيدة خاصة الصغيرة منها والمتوسطة.

وقالت إن المركز يعد أحد الاذرع الفنية الرئيسية للوزارة للارتقاء بالصناعة المصرية، مشيرةً إلى أهمية وضع خطة عمل متكاملة للمركز تشمل التوسع في تقديم خدمات الدعم الفني والتقني للقطاعات الصناعية مع وضع مؤشرات أداء لقياس المردود والعائد على القطاع الصناعي.

وجاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع مسئولي مركز تحديث الصناعة لاستعراض أنشطة المركز الحالية وخطط العمل المستقبلية، حضر اللقاء المهندس أحمد طه مساعد اول وزيرة التجارة والصناعة

وزيرة التجارة تنذر 23 شركة وتوقف اثنتين لمخالفتها شروط التصدير



أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة القرار الوزارى رقم 8 لسنة 2020 بشأن توقيع جزاءات على بعض المصدرين لمخالفتهم أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975، ونص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية اليوم على توقيع جزاء الانذار على 23 شركة، وجزاء الإيقاف عن التصدير لمدة سنة لـ 5 شركات.

كما نص القرار الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخه منه على الغاء قيد شركتين نهائيا من سجل المصدرين لثبوت مخالفتهم ووجود أصناف غير مثبته فى مستندات قيد البيان الجمركى.

يذكر أن قرارات الوزيرة جاءت بناء على توصيات قطاع التجارة الداخلية بعد تلاعب الشركات فى البيانات التى ترسلها بشأن السلع المصدرة، ووضع سلع غير مثبته بالبيان.

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توقيع اتفاقية تعاون بين صندوق مصر السيادى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية غدا



يوقع صندوق مصر السيادى غدًا اتفاقية إطارية للتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع المصرية .

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، إن الاتفاقية تهدف إلى عمل دراسات استثمارية لبعض شركات الجهاز لاستغلالها استثماريًا من خلال صندوق مصر السيادى المصرى بغرض تعظيم قيمة هذه الأصول وتطويرها بالشراكة بين الجهاز والقطاع الخاص.

وأشارت السعيد إلى دور صندوق مصر السيادى مؤكدة أنه يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثماري وجذب الاستثمارات بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 وأهداف الصندوق الاستثمارية لزيادة مساهمة رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل لائق للشباب وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية، مشيرة إلى اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعقد لقاءات مع المستثمرين بهدف توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة للصندوق؛ وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على التواصل والتفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال، وفي إطار الاهتمام بتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة فى جميع مجالاتها.





الوثيقة الأولى من نوعها فى مصر.. إطلاق منتج التأمين البنكى الجديد "معاش بكره"



شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إطلاق منتج التأمين البنكي الجديد للعملاء عند سن التقاعد باسم "معاش بكره"، بالتعاون بين البنك الأهلي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك على هامش مؤتمر "الشمول المالي.. من الإتاحة للتمكين الاقتصادي".

وأكد الوزير أن إطلاق منتج "معاش بكره" يأتي في إطار إستراتيجية تطوير أداء شركات التأمين التابعة للوزارة والتي تشمل تحديث وتحسين خدمات التأمين المقدمة وتقديم منتجات تأمينية جديدة ومواكبة التطور في هذه الصناعة بما يسهم في جذب شرائح جديدة من العملاء.

كما أكد أن منتج التأمين البنكي الجديد يضع إطارا للتعاون والتكامل بين مقدمى الخدمات المالية المصرفية و غير المصرفية فى الاقتصاد المصرى، وفي إطار تفعيل الشمول المالي.

ارتفاع إيرادات غرفة منتجات الأخشاب والأثاث 57% خلال 2019



عقدت غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات أمس السبت جمعية عمومية غير عادية وذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، ومراقب الحسابات، وعضو الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل عن الرقابة الصناعية، وخلال اللقاء استعرض المهندس أحمد حلمي رئيس مجلس ادارة الغرفة ما تحقق خلال الفترة الماضية من عمر المجلس.

وبحسب بيات للغرفة، تم استعراض ما شهدته الفترة الماضية من زيارات متعددة لمجلس إدارة الغرفة لعدد من المحافظات وكان الهدف منها التواصل مع اصحاب المصانع والورش بكافة المحافظات وحل كل المشكلات التي تعترضهم وتعريفهم بدور الغرفة.

بنك التنمية الأفريقى: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى ناجحة ومفيدة للقارة



أكد نائب رئيس بنك التنمية الأفريقى "تشارلز بواماه"، أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى كانت ناجحة ومفيدة للقارة حيث شهد العام 2019 إنجازات هامة لأفريقيا، وأبرز المسئول البنكى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، بمناسبة إطلاق بنك التنمية الأفريقى لتقريره حول التوقعات الاقتصادية لدول القارة لعام 2020 - نجاحات العام الماضى وعلى رأسها دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ، مذكرا بأن هذه الاتفاقية، التى تهدف إلى إنشاء سوق موحدة وحرية الحركة بين الدول الأفريقية، كان قد تم توقيعها فى كيجالى برواندا عام 2018 إلا أن الإعلان عن بدء سريانها كان فى 2019 خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

تنمية المشروعات يوقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى بمنحة قدرها 27 مليون يورو



فى إطار اهتمام الدولة بمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية والحد من هجرة الشباب للخارج بوسائل غير قانونية مما يعرضهم لمخاطر جسيمة قد تودى بحياتهم، وتفعيلا للاتفاقيات الدولية فى هذا الصدد والتعاون مع المؤسسات الدولية للحد من هذه الظاهرة السلبية.

البورصة المصرية تستهل تعاملات فبراير بتراجع جماعى لكافة المؤشرات



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر فبراير، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.105 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 214.5 مليون ورقة مالية بقيمة 793.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.2 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.93% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.75%، والعرب على 14.32% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 47.94% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.05%.

أسعار الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 2-2-2020



استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الأحد 2-2-2020، طبقاً لأسعار أمس السبت، حيث سجل سعره فى البنك المركزى استقرارا عند 15.74جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم

أسعار الذهب اليوم الأحد 2-2-2020 فى مصر



سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد، استقرار ملحوظ في التعاملات الصباحية، مسجلة 698 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21 وهو العيار الرئيسى لسوق الصاغة فى مصر، بعد أن شهد السعر العالمى لأوقية الذهب استقرار واضح الساعات الماضية، ويتزامن هذا الاستقرار مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة.