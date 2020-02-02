إيرلندا تدعو بريطانيا والاتحاد الأوروبى لتجنب أخطاء الماضى

وكالات

دعا رئيس الوزراء الإيرلندى، ليو فارادكار، كلاً من بريطانيا والاتحاد الأوروبى، إلى تجنب أخطاء الماضي.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، قال فارادكار فى تصريحات بثتها هيئة الإذاعة البريطانية، اليوم الأحد، إن الطرفين عليهما "عدم وضع خطوط حمراء خلال المحادثات حول مستقبل الشراكة بينهما بعد بريكست، والتخلى عن الخطاب القومى المتشدد".

وأضاف "يجب على الجانبين العمل على تجنب الأخطاء التى تم ارتكابها خلال العامين والنصف الماضيين".

وتأتي تصريحات فارادكار فى الوقت الذي بدأت تلوح فيه بالأفق احتمال خلاف بين الجانبين بشأن اتفاق للتجارة الحرة.

كان وزير الخارجية البريطاني ، دومينيك راب ، قال إن بلاده ستسعى إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي مماثلة للاتفاقية السارية حاليًا مع كندا، بموجبها يتم فرض تعريفات جمركية ضئيلة والاستفادة من القوانين البريطانية والقوانين الاوروبية.

وأضاف راب - في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلامية محلية حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - "لقد استعدنا السيطرة على قوانينا، لذلك لن نسعى إلى الحصول على محاذاة كبيرة بالقوانين والتشريعات الأوروبية. نحن سنريد التعاون ونتوقع أن ينهج الاتحاد الأوروبي ذات نموذج التعامل التجاري الموقع مع كندا. هذا ما نطمح إليه. إنها فرصة عظيمة لتحقيق النجاح للطرفين".

وكان مسئولون أوروبيون نوهوا محذرين، مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم ، الجمعة ، الماضية، من أن كندا وحدها وصلت إلى حالة التجارة دون فرض تعريفات جمركية؛ لأنها عدلت كثير من قوانينها بما يتماشى مع تشريعات الكتلة الأوروبية.

من جهة أخرى ، يستعد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، لفرض جميع الرسوم الجمركية، على السلع القادمة من دول الاتحاد الأوروبى إلى بريطانيا، وجونسون ينوى، حسب وسائل إعلام، إجراء فحوص كاملة لتلك السلع، بدءا من العام المقبل، وذلك في محاولة لزيادة الضغوط على الاتحاد خلال محادثات تجارية مقبلة.