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إنقاذ 43 تونسيا بعد تعطل مركبهم أثناء هجرتهم غير الشرعية باتجاه إيطاليا

الأحد، 02 فبراير 2020 01:21 ص
إنقاذ 43 تونسيا بعد تعطل مركبهم أثناء هجرتهم غير الشرعية باتجاه إيطاليا مهاجرين - أرشيفية
أ ش أ

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أنقذت وحدة بحرية تابعة للجيش التونسى مساء السبت 43 تونسيا، وهم 24 رجلا و9 نساء و9 أطفال، ورضيع، بعد أن تعطب مركبهم على بعد 60 كلم شرق "العطايا" بولاية "صفاقس" أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية، وذكرت وزارة الدفاع التونسية أن الأفراد الذين تم إنقاذهم تتراوح أعمارهم بين سنتين و45 سنة، وأفادوا بأنهم أبحروا ليلة أمس من سواحل جرجيس (ولاية مدنين)، بهدف اجتياز الحدود البحرية خلسة، فى اتجاه السواحل الإيطالية.

وقد تم التوجه بهم إلى ميناء صفاقس، وتسليمهم إلى وحدات الحرس الوطنى التونسى بالمكان لإتمام الإجراءات القانونية بشأنهم.

كشفت اليونان عن خطط لبناء حاجز طاف في بحر إيجه لصد تدفق المهاجرين، الذين يحاولون الوصول إلى شواطئها، وأشارت صحيفة (التايمز) البريطانية - على موقعها الإلكتروني، السبت إلى أن الحاجز المقترح سيبلغ طوله 2.7 كيلومتر بارتفاع 1.1 مترا، فيما سيرتفع 50 سنتيمترا فوق سطح البحر، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يُصنع من الأضواء الوامضة المتشابكة.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الدفاع اليونانية قالت "إن حاجز الطوارئ سيتم الانتهاء من إقامته خلال الثلاثة أشهر القادمة، موضحة أن الحاجز سيحمي بشكل أساسي جزيرة ليسبوس، وهي أكبر وجهة للمهاجرين بحرا".. مشيرة إلى أن الحكومة اليونانية طلبت من متعاقدين خاصين التقدم بتصميمات للحاجز، الذي إذا نجح في أداء مهمته سيتم مدّه ليصبح 15 كيلومترا.

وذكرت الصحيفة أن القوارب الصغيرة ستعاني لتجاوز الحاجز، الذي يرتفع فوق سطح البحر، بينما شبكة الأضواء ستعرقل القوارب ذات المحركات المروحية أثناء محاولتها الوصول إلى شواطئ اليونان، التي استقبلت أكثر من 60 ألف مهاجر خلال عام 2019.. فيما انتقد نشطاء حقوق الإنسان خطط اليونان، محذرين من أنها قد تعرض حيوات آلاف من طالبي اللجوء للخطر.


تونس

هجرة غير شرعية

صفاقس

إيطاليا

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