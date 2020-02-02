إغلاق 25 منشأة و تحرير 72محضرا بسبب مخالفات الاشتراطات الصحية في بنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على استمرار وتكثيف المتابعة والرقابة على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية الخاصة والوحدات الصحية بالقرى، مشددا على أن قطاع الصحة يحتل أولوية هامة فى خطة عمل الجهاز التنفيذي، وذلك بهدف تحسين منظومة الخدمات الصحية بالمدن والقرى، وذلك فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالخدمات الحيوية التى تهم المواطن فى حياته اليومية.

جاء ذلك خلال استعراضه اليوم الأحد التقرير النصف شهرى بشأن مجهودات قطاع الصحة، فى مجالات تحسين الخدمة الصحية والرقابة الميدانية على مستوى الخدمات المقدمة.

وتبين من التقرير الذى أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، متابعة ومرور قسم مراقبة الأغذية لإدارة الشؤون الوقائية، على 159 منشأة متنوعة، وسحب 329 عينة، وإعدام 251 كيلو جرام من الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 72 محضرا، وكذلك استخراج 395 شهادة صحية، والتوصية بإغلاق 3 منشآت.

وفى مجال مكافحة الأوبئة والتطعيمات، تم الإبلاغ عن 4 حالات (شلل رخو حاد وحمى وطفح جلدي)، ومتابعة حالة شلل رخو حاد بعد 60 يوما، فيما تم تسجيل 497 حالة أمراض معدية على برنامج النيدز "برنامج الترصد القومى للأمراض المعدية"، و إعطاء التطعيمات التى شملت 4021 درن، 4103 صفرية، 3729 جرعة أولى،4069 جرعة ثانية، 3905 ثالثة، 3528 جرعة رابعة ، 3834 جرعة خامسة، و4272 جرعات منشطة.

وتابعت إدارة العلاج الحر 94 منشأة طبية خاصة، وغلق 25 منشأة طبية خاصة، فى حين قامت إدارة الصيدلة بالمرور على35 صيدلة عامة، و11وحدة صحية، والتفتيش المفاجئ على 4 مخازن للأدوية والمستلزمات الطبية، وفى جانب مجابهة الفيروسات الكبدية، تم البدء فى المسح الشامل لمرضى الأقسام الداخلية بالمستشفيات فوق 18 سنة باستخدام الكاشف السريع وتحويل الحالات الإيجابية إلى وحدات العلاج، و يجرى تجهيز 3 وحدات لعلاج الفيروس الكبدى بإدارات :سمسطا وببا واهناسيا، وجارى شراء كواشف فيروس بى ،علاوة على تطعيم 30 مريض غسيل كلوى و10 مخالطين فيروس بى و20 من الفريق الصحي.

كما نظمت إدارة القوافل الطبية خلال خمسة عشر يوما 3 قوافل طبية بقرى نزلة سعيد مركز سمسطا، دنديل مركزناصر،والمسيد مركز اهناسيا ، وفحص الأطباء خلالها 4467 حالة،وعمل 328 تحليل دم،و100 طفيليات،وعمل أشعة لـ 73 حالة،وتحويل 47 حالة للمستشفيات،و 124 موجات فوق صوتية، وعمل ندوات تثقيف صحى حضرها 427 مواطناً،والكشف المبكر لـ 350 حالة،و 15 قرار للعلاج على نفقة الدولة.

وفى مجالات الطب العلاجى والصيدلة،تم المرور على بعض المستشفيات العامة والمركزية والنوعية التابعة للمديرية (الرمد، ناصر،سمسطا، اهناسيا، الفشن)لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطباء وأطقم التمريض، و تقديم الخدمة الطبية ل 102 حالة عن طريق الخط الساخن 98،بالإضافة إلى المرور على أقسام الطوارئ داخل المستشفيات للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة بها،والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وتوعية العاملين داخل الأقسام الحرجة ، وتحويل 52 حالة عناية مركزة من مستشفى مغاغة العام إلى مستشفيات محافظة بنى سويف.

وفى مجال العلاج الطبيعى ،تم المرور على مستشفى الصدر وقسم العلاج الطبيعى بعيادة الجلدية والجذام ، بالإضافة إلى التجهيز والإعداد للمؤتمر الأول للعلاج الطبيعى بالتعاون مع جامعة بنى سويف،فضلاً عن تنظيم أسبوع تدريبى بداية من 21 إلى 27 يناير 2020 ، لاخصائيى العلاج الطبيعى فى موضوعات تدريبية متنوعة ،علاوة على إعداد تصور مبدئى لتطوير الأقسام ودعمها بأجهزة حديثة ، بجانب تدريب 20 أخصائى علاج طبيعى لمدة 4 أيام تحت عنوان"spine step by step"،وذلك بالتعاون مع إدارة التدريب بكلية العلاج الطبيعى جامعة بنى سويف.

وفى مجال صحة البيئة، تم سحب 1378 عينة من محطات مياه الشرب والصرف الصحى ووحدات الغسيل الكلوى ، موزعة (78 طارد محطات مياه الشرب و 1032 شبكة مرشحة و12 خزان مرشح و91 معادن ثقيلة طارد محطات وغسيل كلى ،27عينة غسيل كلى ، و19 عينات من الصرف الصحى والصناعى ، 32 عينة من مآخذ المياه )

وفى مجال التمريض العلاجى تم المرور الصباحى والمسائى على عدد من المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية ومراكز صحة الأسرة (ببا المركزي، الواسطى المركزي، الحميات ،ناصر العام)،وتم تدريب 24 ممرضة من المستشفيات على أعمال العناية المركزة ،وتم التدريب"على رأس العمل" على (التسجيل بالسجلات، تذكرة المريض CPR، معايير أمن وسلامة المريض،استقبال مريض قسم الاستقبال،الحقن الآمن،) بالمستشفيات التى تم المرور عليها

وفى مجال تمريض الرعاية الأساسية تم المرور على 11 وحدة صحية(مركز طبى شرق النيل ، شريف باشا، أيوسلم، بنى قاسم، مازورة، البلهاسي، شاويش، تمام كساب، الزيتون، بنى عدي، دلاص)،بالإضافة إلى المرور المسائى على عدد من الإدارات منها سمسطا وببا واهناسيا.

وفى مجال الرعاية الأساسية فقد تم إعداد وإرسال البيان الأسبوعى للمراكز الحضرية الخاص بالسن المدرسى إلى الوزارة، وبالنسبة لبرنامج رعاية غير القادرين والذى تم تعميمه على 150 وحدة صحية،حيث تم إنهاء إجراءات عدد 100 حالة للمرضى غير القادرين مابين (عمليات، أشعة، علاج، تحاليل)،وذلك بالتعاون مع جمعية الشابات المسلمات.

وفى مجال التوعية والتثقيف الصحى والسكانى قامت إدارة الإعلام والتربية السكانية بتنظيم9 ندوات تثقيفية للتوعية بالتغذية السليمة، سرطان الثدي، الصحة الإنجابية، وقامت إدارة الثقافة الصحية بتنظيم 11 ندوة عن موضوعات(نزلات البرد،سرطان الثدي، السعال الديكي، النظافة العامة ، الفيروسات الكبدية، سوء التغذية ، الأنيميا،بجانب عقد 10 لقاءات ضمن حملة الحد من انتشار العدوى بصالونات الحلاقة والتجميل)،فى حين قامت إدارة مكافحة العدوى بالمرورعلى 12 وحدة صحية من وحدات الرعاية الأساسية ومستشفى ببا ،وذلك لمتابعة الالتزام بالإجراءات مكافحة العدوى ،والتدريب على رأس العمل علاوة على المرور على مستشفى الواسطى المركزى لنقل قسم التعقيم والمغسلة ،حيث تمت معاينة مكان آخر مطابق للمعايير وعمل خط سير للتعقيم.

وقامت إدارة رعاية الأمومة والطفولة بتدريب 25 من الأطباء و50 من التمريض على برنامج الاكتشاف المبكر لنقص هرمون الغدة الدرقية وأمراض التمثيل الغذائى ، وتوفير الألبان ومتابعة الصرف لمستحقيها وتوفير وتوزيع البطاقات الصحية ( ذكور وإناث) للأطفال ، وفيتامين أ أطفال وأمهات ومتابعة صرفها للوحدات ، وتوفير مستلزمات برنامج فحص نقص هرمون الغدة الدرقية ، وتدريب التمريض على كيفية التسجيل الجيد بسجلات الرعاية على رأس العمل.

كما نظمت إدارة الخدمة الإجتماعية ندوات توعوية وتثقيف صحى استهدفت 775 مريضاً،وعمل مقابلة أولية لعدد 725 مريضاً، وقام الاخصائيون الاجتماعيون بتقديم الدعم لعدد 64 مريض درن وجذام،وعدد 470 مريض غسيل كلوي، علاوة على دعم 81 مريض بمستشفى الرمد من غير القادرين من خلال عمل نظارات طبية وعمليات عيون وتحاليل وأشعة طبية.