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إطلاق حملة للتعريف بالحقائب الذكية لنقل الأموال بالسعودية

الأحد، 02 فبراير 2020 02:45 م
إطلاق حملة للتعريف بالحقائب الذكية لنقل الأموال بالسعودية حقائب نقل الأموال - أرشيفية
وكالات

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أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حملة توعوية تحت شعار "خلها لو هذا شكلها" للتعريف بالحقائب الذكية لنقل الأموال والعملات الموسومة بالأحبار الأمنية وآلية التعامل معها.
 
وتأتي هذه الخطوة، بحسب بيان للمؤسسة اليوم، تزامناً مع اعتماد المؤسسة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تطبيقَ استخدام حقائب ذكية لنقل الأموال والتي تتيح التعقب الآلي والإتلاف الذاتي للنقود حال فتحها بطريقة غير نظامية، وذلك بدلاً من حاويات نقل الأموال المستخدمة حالياً.
 
وتُعَدُّ هذه الحملة، التي تستهدف أكبر شريحة ممكنة من فئات المجتمع؛ ضمن جهود "ساما" المستمرة في تنظيم الحملات التوعوية والتثقيفية بين الجمهور والتي تسعى من خلالها إلى رفع الوعى المالى والمعرفي لدى المتداولين بالنقد، نقلاً عن البيان.
 
وأشارت المؤسسة إلى أن هذه التقنيات الحديثة تعتمد على قيام الحقائب الذكية حالَ تعرضها للفتح بطريقة غير نظامية مثل عمليات السرقة والسطو أو تغيير مسار المصفحات؛ بنفث حبر أمني يغطي معظم ملامح الأوراق النقدية فتصبح موسومة بالحبر الأمني الذي يتيح خاصية الاستدلال على مصدرها من خلال بصمة خاصة لكل حاوية تسهّل التعرفَ على الأوراق النقدية التي تم الحصول عليها بطريقة غير نظامية.
 
 
ولفتت "ساما" فى هذا الصدد إلى أن تطبيق تقنيات الحقائب الذكية لنقل الأموال ساهم في العديد من دول العالم في خفض معدلات السطو والاعتداء على عمليات نقل الأموال، في الوقت الذي أصدرت فيه البنوك المركزية تعليمات تقضي بعدم نظامية تداول النقد الموسوم بالأحبار الأمنية.
 
وأوضحت أن الأوراق النقدية التي تعرضت لأحبار أمنية والتي تصعب إزالتها؛ تفقد معالمَها نتيجةَ تشويهها بتلك الأحبار التي تنفثها الحقائب الذكية، وبالتالي فإن هذه الأوراق النقدية تصبح نقوداً تالفة غير قابلة للتداول، كما ترفضها أجهزة الإيداع الآلي ومكائن العدّ والفرز للنقد.
 
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودى، أنها لن تستقبل النقد الموسوم بالأحبار الأمنية، وتنصح الجمهور الكريم بعدم قبولها أو تداولها.

 


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