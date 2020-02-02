إصابة 7 أشخاص بحادث تصادم بالطريق الحر أمام طوخ بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

أصيب 7 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارتين بسب اختلال عجلة القيادة لسيارة ملاكي مما أدى الي اصتطدمها بسيارة ميكروباص أجرة بالطريق الحر أمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم،حيث انتقل رجال المرور بمديرية أمن القليوبية، وتم إزالة آثار الحادث وتذليل الطريق أمام المارة دون توقفه وتسهيل الحركة المرورية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي واخري ميكروباص أجرة، بسب اختلال عجلة القيادة بالطريق الحر امام مدينة طوخ،واسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى وتولت النيابة التحقيق.

وتبين من المعاينة الأولية لمكان الحادث الذى وقع بطريق الحر امام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية أن سيارة ميكروباص أجرة كانت تستقل عدد من الركاب اصطدمت بها سيارة ملاكي من الجانب الايسر علي إثر اختلال عجلة القيادة بها ،مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم الي مستشفي بنها الجامعي ،وعلي الفور انتقل رجال المرور بالقليوبية بإشراف العميد ايهاب مرزوق مدير مرور القليوبية،لمكان الحادث وتم إزالة آثار الحادث وتذليل الطريق أمام المارة من المواطنيين.

وفي سياق آخر، أعلنت مستشفى بنها الجامعى بمحافظة القليوبية على تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة للمصابين حتى تماثلهم للشفاء.

ومن جانبه أكد طه الطباخ وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، أن الحالة المصابين الذى أصيبوا بحادث تصادم بالطريق الحر أمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية مطمئنة وتم خروج بعضهم لتماثلهم للشفاء وتم تقديم أوجه الرعاية الطبية والصحية اللازمة لهم، وسيتم خروج باقي المصابين فور تماثلهم للشفاء.