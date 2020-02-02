إزاى تخفف ألم الأسنان بطرق طبيعية

كتبت نهير عبد النبى

التهاب اللثة وتسوس الأسنان وتكسيرها جميعها من المشاكل التى تتعرض لها الأسنان وتؤثر على الفك والدماغ، وتسبب الصداع المستمر، وقد تكون مشاكل الأسنان نتيجة إهمال نظافتها أو قلة الفيتامينات فى الجسم، وحسب ما ذكره موقع interdent فإن هناك بعض النصائح لتسكين ألم الأسنان واللثة وهى:

نصائح لتخفيف ألم الاسنان





1:يعتبر القرنفل واحد من أفضل الطرق الطبيعية التى تحتوى على نسبة عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تعمل على تخفيف الألم وطرد الجراثيم والفيروسات التى تتكون فى الفم بعد تناول الطعام، وذلك عن طريق وضع أعواد القرنفل على الاسنان أو تدليك اللثة بزيت القرنفل.

2:استخدام غرغرة المياه الدافئة فى الفم، حيث إنها تساعد على التخلص من الجراثيم والفيروسات فى الفم وعلاج الالتهاب والتورم، وذلك عن طريق استخدام الغرغرة 3 مرات فى اليوم

3:البصل، من أبرز أنواع الخضروات التى تحتوى على نسبة عالية من المواد التى تعمل على طرد البكتيريا والفيروسات، كما انها تعتبر مضاد قوى للالتهاب، وذلك عن طريق تناول البصل او استخدامه عصير البصل كغرغرة.

4:زيت السمسم، من الزيوت الطبيعية التى تحتوى على عناصر ومواد مضادة للالتهاب وتخفيف الألم ، كما انها تساعد على تفتيح الاسنان والتخلص من الاصفرار والتصبغات التى تتعرض لها، وذلك عن طريق تدليك الأسنان بزيت السمسم.

5:خل التفاح، من أبرز أنواع الطرق الطبيعية التى تستخدم فى علاج العديد من المشاكل ومنها مشاكل الشعر والبشرة والاسنان، حيث انه يحتوى على بعض المواد المضادة للالتهاب والألم، وذلك عن طريق تدليك الاسنان واللثة بخل التفاح باستخدام قطنة نظيفة.

6:أوراق الجوافة تحتوى على نسبة كبيرة من العناصر والفيتامينات التى تعمل على تسكين الألم والالتهاب، وينصح بغلى أوراق الجوافة ومضمضة الفم بها.