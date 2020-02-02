إزالة 48 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة ببنى سويف

بني سويف أيمن لطفي

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على إنتظام العمل في الموجة الخامسة عشر من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة،والتي بدأت اليوم وتستمر على مدار شهر فبراير الجاري،وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب.

وقال محافظ بني سويف في تصريحات له أنه تم إزالة 48 حالة تعد بالبناء المخالف"بإجمالى مساحة 7006 مترمربع"،على أراضي أملاك الدولة بكوم أبو خلاد مركز ناصر،عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة وغير مسكونة،مشيراً إلى أن أجهزة المحافظة أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة ،ومنوها عن وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.

كما أكد محافظ بني سويف على أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة،مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة.

من جهته أوضح أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ببني سويف أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ عقد إجتماع للإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ15 التي انطلقت اليوم بمركز ناصر،إذ تم إعداد جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة لتحقيق المستهدف من الموجة.

وعلي صعيد آخرأكد محافظ بني سويف،على أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات التعليمية ، خاصة في دعم سلوكيات المواطنين نحو الإيجايبة والمشاركة في الإرتقاء بالمجتمع ،ومواجهة تحدياته والمساهمة في حل المشكلات ،والدفع بجهود الدولة التنموية ،بالإضافة إلى رفع الوعي الثقافي والفكرى والذوق العام ومواجهة التطرف والأفكار الهدامة ،وترسيخ سمات وسلوكيات المجتمعات المتحضرة،بجانب المساهمة الفاعلة في المشروعات التنموية ورؤية الدولة 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي

وذلك خلال إستقباله اليوم الأحد الدكتورة حنان عبدالعظيم عميدة كلية الدراسات الإسلامية ببني سويف فرع جامعة الأزهر، وذلك لبحث سبل التعاون في تنفيذ أجندة وجهود المحافظة التي تستهدف رفع الوعي المجتمعي العام ، ومشاركة المواطن السويفي في الحل وتحقيق التنمية.

وأشار محافظ بني سويف في تصريحات له إلى نجاح المحافظة في الفترة الأخيرة بشكل عملي في تكوين منظومة عمل تضم الجهات الحكومية المعنية والمجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والمتطوعين من المواطنين لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الرائدة في مجالات مجتمعية وخدمية عديدة في مقدمتها الصحة والصرف الصحي والخدمات الجماهيرية وغيرها،والذي ينعكس في الحقيقة بالإيجاب على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور المواطنين.

وطالب المحافظ عميدة الكلية بالتعاون في مجال محو الأمية بعدد من القرى،ضمن خطة متكاملة للنهوض ببعض القرى واستثمار الميزات النسبية بها،في الإطار الخطة التنموية التي تعتزم المحافظة تنفيذها في عدد من القطاعات،مؤكدا على أن محو الأمية الخطوة الأولى التي تساهم في تأهيل سكان هذه القرى للانضمام لقطار التنمية ، ويكونون فيها عناصرا ناجحة.

ومن جانبها،استعرضت عميدة الكليةعدداً من المقترحات التي يمكن تنفيذها والتعاون فيها لدفع جهود المحافظة نحو التنمية ،خاصة في مجال رفع وتثقيف المرأة السويفية ، والتواصل الفعال مع الأسر وتوعيتها والإجابة على استفساراتها وتساؤلاتها في كافة مناحي الحياة دينياً وثقافياً،وترسيخ مبادئ الدين الصحيح لدى المجتمع ،وأن كل الأديان تدعو للتعاون والعمل في خدمة المجتمع.

ومن جانبه أوضح محافظ بني سويف خلال اللقاء ، دعمه لكل الأفكار والأنشطة الجادة التي تؤدي في مجملها إلى الارتقاء بالمجتمع وتطوير مستوى معيشته ، مطالباً بتقديم مقترح عملى يمكن تنفيذه في اقرب وقت ممكن.