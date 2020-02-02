أول مصممة نظارات مصرية تنافس العالم بطرازات فرعونية وقبطية

تقرير: عزوز الديب

مونيكا نبيل تخرجت في كلية الصيدلة، ولكن شغفها كان في عالم مختلف تماما وهو صناعة الحلي، ولكن قبل شهور قررت أن تأخذ حياتها في مكان آخر، وأن تصبح أو صانعة ومصممة نظارات مصرية.

قررت مونيكا أن تصمم نظارتها على الطراز الفرعوني والقبطي، لتقدم موديلات وأشكال مختلفة، كما قررت أن تقوم بتصنيع النظارة وتقفيلها بالكامل في مصر، وهو ما لم يقم به أي شخص آخر.

تقول مونيكا، أن حكايتها مع صناعة النظارات جاءت صدفة حينما اشترت نظارة بمبلغ كبير واكتشفت خامتها الرديئة لتقرر في هذا الوقت أن تخوض رحلة مع عالم صناعة النظارات، وتستغل مهارتها في صناعة الاكسسوارات في تصنيع النظارات.

تحلم مونيكا ان تتمكن من التصدير في يوم من الايام، كما تحلم بمنافسة الماركات العالمية، وتقديم منتج مصري بمواصفات عالمية.