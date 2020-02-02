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أولياء أمور يطالبون التعليم بنفس جدول امتحانات الثانوية العامة العام الماضى

الأحد، 02 فبراير 2020 03:00 ص
أولياء أمور يطالبون التعليم بنفس جدول امتحانات الثانوية العامة العام الماضى امتحانات الثانوية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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طالب أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة دفعة العام الدراسى الحالى2019،2020، بالتزام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بنفس جدول امتحانات الثانوية العامة العام الماضى نظرا لتوافق الجميع عليه وخاصة ترتيب المواد لجميع الشعب العلمي علوم ورياضة والشعبة الأدبية، مؤكدين أن أولياء الأمور شاركوا فى وضع جدول امتحانات الثانوية العامة العام الماضى ولاقى قبولا كبيرا من الجميع.
 
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، إن الوزارة ستضع فى اعتبارها عند وضع جدول امتحانات الثانوية العامة مصلحة الطلاب فى المقام الأول ولن يتم اعتماد الجدول بشكل نهائى إلا عقب التوافق عليه ، مؤكدة  أن الوزارة بصدد وضع مقترح لجدول امتحانات الثانوية العامة، لافتة إلى أن الموعد الطبيعى للبدء فى وضع مقترحات وتصور لجدول الامتحانات سيكون خلال الأيام المقبلة، موضحة أنه سيتم توفير نسخة من مقترح جدول الامتحانات على موقع الوزارة بشكل إلكترونى حتى يتمكن الطلاب من إبداء أرائهم فى ترتيب المواد فى الجدول.
 
وكشفت المصادر ، أن الوزارة أيضا ستعرض جدول الامتحان عقب إعداده على اتحاد طلاب المدارس  ومجلس الأمناء والأباء سيكون خلال الترم الثانى ، موضحة أن هناك ترتيب ومعايير فى وضع جدول الامتحانات بحيث يكون متسق ومتناسق لجميع الشعب" الأدبية والعلمى علوم ورياضيات"، مشيرة إلى أن الجدول سيتم فيه مراعاة كافة الاجازات الرسمية التى تتزامن مع مواعيد الامتحانات.
 
وأشارت المصادر، إلى أن مرحلة وضع جدول امتحانات الثانوية العامة من أصعب المراحل فى امتحانات الثانوية العامة  حيث يمس الجدول كل ولى أمر وكل طالب يؤدى الاختبارات، ومن الصعب الاتفاق على جدول بعينه حيث يرغب الكثير من الأهالى والطلاب فى وضع وترتيب المواد داخل الجدول حسب رؤيته الشخصية ومدى حبه لمادة بعينها وأيضا صعوبة الأخرى، ومن ثم ستكون الوزارة حريصة على وضع جدول الامتحانات يتوافق مع جميع الشعب.
 
وأضحت المصادر، أنه من أبرز المعايير التى يتم الأخذ بها فى ترتيب المواد فى جدول امتحانات الثانوية العامة، مصلحة الطلاب لأن الوزارة والكل يعمل من أجل راحة الطلاب بحيث يتم  ترك مساحة ووقت كافى قبل المواد الصعبة حتى يتمكن الطلاب من المراجعة والاستذكار، إضافة إلى أن الوزارة تراعى أيضا عند وضع الجدول أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل أعمال الكنترولات وتأثير ذلك على موعد اعتماد النتيجة.
 
 
 
 
 
 

التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة

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