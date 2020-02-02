أمين منظمة التعاون الإسلامى يستقبل وزير الخارجية الكويتى

وكالات

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، فى مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة اليوم، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت .

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، هنأ الأمين العام الشيخ أحمد ناصر الصباح على منصبه الجديد بتعيينه وزيرًا للخاجية بدولة الكويت، متمنياً له كل النجاح والتوفيق، معرباً فى الوقت ذاته عن تقديره الكبير لسلفه وإلى كل القيادة الحكيمة فى الكويت.

وتطرق الجانبان إلى التحضيرات الخاصة باجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائى مفتوح العضوية على مستوى وزراء الخارجية، المزمع عقده غداً بمقر الأمانة العامة فى ضوء خطة السلام التى طرحتها الإدارة الأمريكية أخيرًا.

وتعقد منظمة التعاون الإسلامى، بمقرها فى مدينة جدة السعودية، غدًا الاثنين، اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائى مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء فى المنظمة، لبحث موقف المنظمة فى ضوء ما تشهده القضية الفلسطينية والقدس الشريف، عقب إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام في 28 يناير الماضى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المنظمة جددت التأكيد على موقفها المبدئي ودعمها للشعب الفلسطيني في نضاله حتى يتمكن من استعادة حقوقه المشروعة، بما فيها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت المنظمة قد أكدت -في بيان صحفي سابق- أن حل القضية الفلسطينية لا بد أن يكون بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

يشار إلى أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس، قال أمس السبت، إنه سوف يتواصل مع قمة التعاون الإسلامى ثم الاتحاد الافريقي خلال الأيام القليلة الماضية لبحث عن حل عادل للقضية الفلسطينة، موضحا أنه سيتوجه أيضا إلى مجلس الأمن وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية للبحث عن مفاوضات سلام تكفل حقوق الشعب الفلسطينى.