أمريكا تعلن الحجر الصحى على 1000 شخص لحصار كورونا

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" استعدادها لفرض الحجر الصحى على 1000 شخص عائدين إلى الولايات المتحدة من الخارج، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، قالت الوزارة فى بيان اليوم " إن وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر وافق على طلب وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، لتقديم الدعم لإسكان 1000 شخص قد يحتاجون إلى الحجر الصحي عند وصولهم من الخارج، وأن الوزارة ستوفر عدة مرافق قادرة على إيواء ما لا يقل عن 250 شخصًا حتى 29 فبراير القادم".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت حالة الطوارئ للصحة العامة بسبب انتشار فيروس كورونا، كما أعلنت عن وضع 200 شخص تم اجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية، في الحجر الصحي في قاعدة مارس الجوية في كاليفورنيا الأربعاء الماضي، كما أوصت وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها بعدم السفر إلى الصين، ورفعت الوزارة تحذيرها من السفر إلى المستوى الرابع.

ويبلغ عدد حالات الإصابة بالمرض المسجلة 8 حالات فى ولاية ماساتشوستس وأريزونا وكاليفورنيا وواشنطن، كما تم الإعلان عن الاشتباه فى حالة جديدة في نيويورك.

كانت السلطات الأمريكية، أرسلت طائرة إجلاء ثانية إلى مدينة ووهان، لنقل الرعايا الأمريكيين خارج بؤرة تفشى فيروس "كورونا".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد، عن خطاب السفارة الأمريكية فى العاصمة بكين الموجه للمواطنين الأمريكيين - الذين لا يزالوا فى المدينة الصينية بوسط الصين - أنه يجب أن تكون الطائرة مستعدة لمغادرة البلاد غدًا الإثنين.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه قد يتم إرسال طائرات إجلاء إضافية نظرًا لمطالب المواطنين الأمريكيين المتزايدة والمستمرة فى ووهان، لافتة إلى أنه لم يتم تحديد أعدادهم بعد، وأن حركة الإجلاء المقبلة قد لا تكون الأخيرة.