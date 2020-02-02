أمريكا ترسل طائرة إجلاء ثانية لرعاياها من مدينة "ووهان" الصينية

أ.ش.أ

أرسلت السلطات الأمريكية طائرة إجلاء ثانية إلى مدينة ووهان، لنقل الرعايا الأمريكيين خارج بؤرة تفشى فيروس "كورونا".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد، عن خطاب السفارة الأمريكية فى العاصمة بكين الموجه للمواطنين الأمريكيين - الذين لا يزالوا فى المدينة الصينية بوسط الصين - أنه يجب أن تكون الطائرة مستعدة لمغادرة البلاد غدًا الإثنين.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه قد يتم إرسال طائرات إجلاء إضافية نظرًا لمطالب المواطنين الأمريكيين المتزايدة والمستمرة فى ووهان، لافتة إلى أنه لم يتم تحديد أعدادهم بعد، وأن حركة الإجلاء المقبلة قد لا تكون الأخيرة.

يذكر أن فيروس "كورونا" يسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

كان مستشار الأمن القومى الأمريكى روبرت أوبراين، قال اليوم الأحد، إن الصين أكثر شفافية فيما يتعلق يفيروس كورونا بالمقارنة بأزمات سابقة لكنها لم تقبل إلى الآن عرضا أمريكيا للمساعدة في احتواء المرض.

وقال أوبراين في مقابلة مع قناة (سي.بي.إس) التلفزيونية "حتى الآن الصينيون أكثر شفافية بالتأكيد بالمقارنة بأزمات سابقة ونحن نقدر ذلك".

ومع ذلك لم ترد بكين إلى الآن على عروض مساعدة أمريكية من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومختصين صحيين آخرين.

وقال أوبراين "لم يأتنا رد من الصينيين إلى الآن حول هذه العروض لكننا مستعدون للتعاون معهم". وأضاف "لدينا خبرة هائلة. هذا (المرض) مبعث قلق عالمي. نريد أن نساعد زملاءنا الصينيين إذا أمكننا ذلك. وقد قدمنا العرض وسنرى إن كانوا سيقبلون العرض".