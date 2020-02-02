أفضل 5 أطعمة لتناولها بعد الجرى للمساعدة فى إنقاص الوزن

كتبت هند عادل

ممارسة رياضة الجرى تحميك من السمنة وأمراض القلب ،سواء كان الشخص يمارسه بشكل ترفيهي أو تنافسي أو كجزء من الطرق الصحية الشاملة فهي طريقة جيدة لتحسين صحة القلب، واعتمادًا على الهدف من الجرى مثل فقدان الوزن، أو اكتساب العضلات، أو إكمال الجري لمسافات طويلة ويمكن أن تقدم بعض الأطعمة التى يتناولها الشخص بعد التمرين فوائد مختلفة.

ووفقا لموقع healthline هناك أنواع من الأطعمة التي يجب تناولها بعد الجري يمكن التعرف عليها فى السطور التالية:

التمرين عنصر مهم في أي نظام لفقدان الوزن ، وهو مهم بشكل خاص للحفاظ على فقدان الوزن على المدى الطويل، والجري هو التمرين المفضل لكثير من الناس الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن ، حيث يمكن القيام به في أي مكان تقريبًا.

وفيما يلي 5 من أفضل الأطعمة التي يجب تناولها بعد الجري عندما يكون الهدف إنقاص الوزن.

1. سلطة البنجر



البنجر غني بالمواد المغذية، ويساعد فى التخلص من الوزن الزائد، ومصدر كبير من الألياف التي تتحكم في الجوع ، مما يجعلها إضافة رائعة لأي سلطة.

والأكثر من ذلك ، أنها تحتوي على نسبة عالية من النترات الغذائية ، وهي مركبات تساعد الجسم على إنتاج أكسيد النتريك ، وهو أحد أهم الجزيئات لصحة الأوعية الدموية.

وأظهرت الدراسات أن النترات الغذائية من البنجر وغيرها من الخضروات الغنية بالنترات ، مثل السبانخ والجرجير ، يمكن أن تزيد من أداء الجري وتؤخر التعب

2. البطيخ



فاكهة البطيخ قليلة السعرات الحرارية ومصدرًا جيدًا لمركبتين نباتيتين قويتين سيترولين والليكوبين، يساعد سيترولين الجسم على إنتاج أكسيد النيتريك وقد يؤدي إلى تأخير إجهاد التمرين وتخفيف آلام العضلات

كما يحتوي البطيخ على 91 ٪ من وزنه ماء ، ويمكن أن يساعد البطيخ أيضا على الترطيب بعد الجري.

3. الحمص والخضروات النيئة



الحمص مصدر جيد للبروتين النباتي ، فيمكن تناول اختيار الخضار الغنية بالسعرات الحرارية والغنية بالمواد الغذائية مثل الجزر والفلفل الحار والكرفس والفجل والقرنبيط.

4. البيض مع الخضراوات



البيض المحمّل بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحية والبروتينات عالية الجودة ، يعد أحد المعالجات الغذائية الطبيعية، وتشير الدراسات إلى أن وجبة الإفطار التي تحتوي على البيض يمكن أن تعزز فقدان الوزن عندما يقترن بنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية.

5. التفاح أو الموز مع زبدة الفول السوداني



الكربوهيدرات الطبيعية من الفاكهة والدهون من زبدة الفول السوداني تعمل بشكل كبير على السيطرة على الجوع طوال اليوم .