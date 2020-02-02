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أغرب الاستخدامات العلاجية لخل التفاح.. أبرزها علاج التهاب الحلق والمعدة

الأحد، 02 فبراير 2020 07:00 ص
أغرب الاستخدامات العلاجية لخل التفاح.. أبرزها علاج التهاب الحلق والمعدة خل التفاح
فاطمة ياسر

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استخدام الأشخاص لخل التفاح يعد من الحيل الجيدة لجسم الإنسان، فهو يساهم بشكل كبير فى علاج العديد من الأمراض، وهذا ما سنتعرف عليه خلال التقرير التالى، وذلك وفقا لموقع"nutrtionexp" .

 

أكد التقرير أن هناك العديد من أغرب الاستخدامات الطبية لخل التفاح، ومنها:


 

-علاج التهاب الحلق

بفضل خصائص خل التفاح المضادة للبكتيريا، يمكن استخدام خل التفاح لعلاج التهاب الحلق، وكل ما عليك فعله هو تناول ملعقتين كبيرتين من خل التفاح، واخلطيهما ببعض الماء وشرب الخليط بالكامل كلما شعرت أنك تعاني من التهاب الحلق.

 

 

-علاج متلازمة تكيس المبايض

يمكن استخدام خل التفاح فى علاج أعراض معينة لمتلازمة المبيض المتعدد الأكياس، وذلك لأنه يحتوى على عناصر مغذية يمكن أن تساعد فى التحكم فى مستويات الجلوكوز.

 

-علاج لرائحة القدمين الكريهة

يحتوى خل التفاح على بعض خصائص مضادة للجراثيم، ويمكنك تطبيقه مباشرة على قدميك باستخدام اسفنجة، وإذا لم ينجح ذلك، فمزج خل التفاح مع الماء وبعض الملح، وينبغى أن يساعد الخليط الناتج على إزالة الرائحة بشكل أكثر فعالية.

 

-علاج لآلام المعدة..

خل التفاح يحتوى على بعض الخصائص المضادة للميكروبات، لذلك كلما واجهت آلام فى المعدة، قد تساعد ملاعق صغيرة من خل التفاح فى تخفيف الألم.

 

-يحسن حساسية الأنسولين

خل التفاح يمكن أن يساعد فى تعزيز آثار الأنسولين، لذلك إذا كنت مصابًا بمرض السكرى، فإن مزجه مع وجباتك أو مشروباتك يمكن أن يساعد فى حالتك ويعمل على تنظيم نسبته.

 

 

-للعناية بالشعر

خل التفاح يمكن أن يساعد على فك الشعر الطويل الذى لا يمكن السيطرة عليه، ما عليك سوى خلطه بالماء وتطبيق المحلول الناتج على شعرك، اتركه علي شعرك  لمدة 10 دقائق، ثم اغسله بالماء.


خل التفاح

استخدامات خل التفاح

فوائد خل التفاح

فوائد خل التفاح الصحيه

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