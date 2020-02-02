سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 فبراير 2020 08:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار اللحوم بالأسواق اليوم.. الضأن 125 و البفتيك 110 جنيها

الأحد، 02 فبراير 2020 07:00 ص
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم.. الضأن 125 و البفتيك 110 جنيها لحوم - صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت أسعار اللحوم ، اليوم الاحد 2-2 -2020 استقرارا فى محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى ، واستقر سعر اللحوم الكندوز بين 110وحتى 130جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 100-130 جنيها ،السجق 110-125 جنيها، وتراوحت اسعار البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها ، وأسعار البرجر البلدى بين 100-125 جنيها، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 125 و حتى 150جنيها ، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. 
كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 80-90 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز او الضأن.
و الجدير بالذكر أن أسعار اللحوم شهدت انخفاضا عقب عيد الأضحى المبارك وذلك بعد انخفاض أسعار العجول خلال موسم عيد الأضحي بنسبة تقترب من ال10 % بسبب زيادة المعروض فى الأسواق من العروض بفضل زيادة الانتاج والسياسات التى انتهاجتها الدولة من اجل خفض الأسعار فى الأسواق . 
 
و كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، قرر تخفيض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة 5 جنيهات ليتم طرحها بسعر 80 جنيها بدلًا من 85 جنيها  فى إطار تخفيف العبء على المواطنين.
 
 
كما وجه المصيلحى ، الأجهزة المعنية بالوزارة بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع وضبط الأسعار وتعزيز دور القطاعات الرقابية وأجهزة حماية المستهلك لضمان توافر السلع المختلفة للمواطنين بجودة عالية.
 
 

أخبار اقتصاد

اسعار اللحوم

سعر اللحوم اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صراع "جوارديولا vs مورينيو" يتجدد في قمة توتنهام ضد مانشستر سيتي اليوم

صراع "جوارديولا vs مورينيو" يتجدد في قمة توتنهام ضد مانشستر سيتي اليوم

تكميلية النواب بالجيزة وملوى: 140 مقرا انتخابيا بـ124 دولة يومى 7 و8 فبراير

تكميلية النواب بالجيزة وملوى: 140 مقرا انتخابيا بـ124 دولة يومى 7 و8 فبراير

البورصة تدشن اليوم مؤشر EGX 70 EWI لتنويع أدوات قياس أداء السوق

البورصة تدشن اليوم مؤشر EGX 70 EWI لتنويع أدوات قياس أداء السوق

اتحاد الكرة يدرس ترحيل قمة الأهلي و الزمالك بسبب أفريقيا وإجهاد السوبر

اتحاد الكرة يدرس ترحيل قمة الأهلي و الزمالك بسبب أفريقيا وإجهاد السوبر

شاهد.. استخدام الذكاء الاصطناعى فى الكشف عن فيروس كورونا

شاهد.. استخدام الذكاء الاصطناعى فى الكشف عن فيروس كورونا

اليوم.. إعلان نتيجة أولى ثانوى فى المدارس والصف الثانى على موقع الوزارة

اليوم.. إعلان نتيجة أولى ثانوى فى المدارس والصف الثانى على موقع الوزارة

يوفنتوس يستدرج فيورنتينا لتأمين صدارة الدوري الإيطالي

يوفنتوس يستدرج فيورنتينا لتأمين صدارة الدوري الإيطالي

دفع رسوم زيارة المتحف الكبير بوسائل إلكترونية.. اقرأ التفاصيل بالقانون

دفع رسوم زيارة المتحف الكبير بوسائل إلكترونية.. اقرأ التفاصيل بالقانون

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة توصيل موظفى الكهرباء للتيار بالمخالفة للقانون

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة توصيل موظفى الكهرباء للتيار بالمخالفة للقانون

انقطاع المياه غدًا عن شبين الكوم بالمنوفية لغسيل الشبكات

انقطاع المياه غدًا عن شبين الكوم بالمنوفية لغسيل الشبكات

قانون المعاشات يفجر الأوضاع فى قطر.. وغلاء الأسعار يضرب الدوحة "فيديو"

قانون المعاشات يفجر الأوضاع فى قطر.. وغلاء الأسعار يضرب الدوحة "فيديو"

غدًا.. اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

غدًا.. اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة