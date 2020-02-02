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أسباب ارتفاع ضغط الدم الحمل والتوتر ومشاكل الكلى المزمنة

الأحد، 02 فبراير 2020 02:00 ص
أسباب ارتفاع ضغط الدم الحمل والتوتر ومشاكل الكلى المزمنة ارتفاع ضغط الدم
كتبت هند عادل

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ارتفاع ضغط الدم مشكلة صحية قد تكون خطيرة فى بعض الحالات، حيث يمكن أن يؤدى إلى مضاعفات صحية حادة، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وفى بعض الأحيان الموت، وضغط الدم هو القوة التى يمارسها دم الشخص ضد جدران الأوعية الدموية هذا الضغط يعتمد على مقاومة الأوعية الدموية ومدى صعوبة عمل القلب.

ووفقا لتقرير لموقعmedicalnewstoday  ارتفاع ضغط الدم هو أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية، بما فى ذلك السكتة الدماغية والنوبات القلبية وفشل القلب وتمدد الأوعية الدموية، يعد الحفاظ على ضغط الدم أمرًا ضروريًا للحفاظ على الصحة والحد من مخاطر هذه الحالات الخطيرة.

وهناك عده أسباب لزيادة ضغط الدم، وكيفية مراقبته، وطرق إبقائه ضمن المعدل الطبيعى.

 

أسباب ارتفاع ضغط الدم

الإجهاد يمكن أن يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم، وغالبًا ما يكون سبب ارتفاع ضغط الدم غير معروف، فى كثير من الحالات، هو نتيجة لشرط أساسى والذى يمكن أن ينتج عن عده عوامل متعددة ، بما فى ذلك:

 

حجم بلازما الدم، النشاط الهرمونى، العوامل البيئية، مثل الإجهاد وعدم ممارسة الرياضة

أما ارتفاع ضغط الدم الثانوى له أسباب محددة وهو من مضاعفات مشكلة صحية أخرى وهى:

مرض الكلى المزمن سبب شائع لارتفاع ضغط الدم، لأن الكليتين لم تعد ترشح السائل، هذا السائل الزائد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

 

الحالات التى يمكن أن تؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم ما يلى:


مرض السكرى، بسبب مشاكل فى الكلى وتلف الأعصاب، ورم القواتم، وهو سرطان نادر من الغدة الكظرية، متلازمة كوشينج التي يمكن أن تسببها أدوية الكورتيكوستيرويد، تضخم الغدة الكظرية الخلقي ، وهو اضطراب في الغدد الكظرية لإفراز الكورتيزول، فرط نشاط الغدة الدرقية، فرط نشاط جارات الدرق، والذى يؤثر على مستويات الكالسيوم والفوسفور، الحمل، توقف التنفس أثناء النوم، بدانة.

 

وهناك عدد من العوامل تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم:

العمر: ارتفاع ضغط الدم أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، يمكن أن يزداد ضغط الدم بثبات مع تقدم العمر حيث تصلب الشرايين وتضيق بسبب تراكم البلاك.

الحجم والوزن: تعد زيادة الوزن أو السمنة أحد عوامل الخطر الرئيسية.

شرب الكحول وتدخين التبغ: استهلاك كميات كبيرة بانتظام من الكحول أو التبغ يمكن أن يزيد من ضغط الدم.

الظروف الصحية الحالية: مرض القلب والأوعية الدموية ، ومرض السكري ، وأمراض الكلى المزمنة ، وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ، وخاصة مع تقدم العمر.

 

عوامل الخطر الأخرى تشمل:

نمط حياة غير مستقر غني بالملح والدهون، كمية البوتاسيوم منخفضة، يمكن أن يسهم التوتر الذي تتم إدارته بشكل سيئ وتاريخ عائلى من ارتفاع ضغط الدم في زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.


ضغط الدم

اسباب ضغط الدم

اسباب ارتفاع ضغط الدم

ضغط الدم المرتفع

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