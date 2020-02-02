أخبار مصر اليوم.. غرفة عمليات بسفارتنا فى الصين لتقديم تسهيلات للعائدين

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: حصل "اليوم السابع" على صور لغرفة عمليات فى مقر السفارة المصرية فى بكين، برئاسة سفير مصر لدى بكين محمد البدرى، وذلك للعمل على تجميع المصريين الراغبين فى السفر من مدينة ووهان الصينية إلى القاهرة على متن طائرة خاصة. بدوره كشف المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن هناك جهود متواصلة من السفارة المصرية فى بكين مع أبناء الجالية فى ووهان الصينية للتنسيق مع السلطات الصينية بشأن عودة الطلاب المصريين لاستكمال دراستهم.

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غرفة عمليات فى سفارة مصر ببكين لتقديم التسهيلات للمصريين العائدين من ووهان

حصل "اليوم السابع" على صور لغرفة عمليات فى مقر السفارة المصرية فى بكين، برئاسة سفير مصر لدى بكين محمد البدرى، وذلك للعمل على تجميع المصريين الراغبين فى السفر من مدينة ووهان الصينية إلى القاهرة على متن طائرة خاصة. بدوره كشف المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن هناك جهود متواصلة من السفارة المصرية فى بكين مع أبناء الجالية فى ووهان الصينية للتنسيق مع السلطات الصينية بشأن عودة الطلاب المصريين لاستكمال دراستهم.

سحب طلبات الشركات للعمل مع الجيش من 2 إلى 27 فبراير

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعى المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أن القوات المسلحة ستعلن عن إجراءات بدء التسجيل للشركات التى ترغب فى التعامل معها للعام المالى 2020/2021.

وأضاف المتحدث العسكرى فى بيان رسمى أنه فى إطار حرص القوات المسلحة على تيسير الإجراءات لشركات القطاع المدنى التى ترغب فى التعامل معها، تعلن وزارة الدفاع عن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين لديها للشركات التى تطلب التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالى 2020 / 2021 طبقاً للآتى: قيام الشركات التى تتقدم لأول مرة / التى تنتهى الموافقة الأمنية الخاصة بتعاملها فى 30 / 6 / 2020 بسحب طلبات التعامل من مجمع خدمات الأمن الحربى خلال الفترة من 2 - 27 / 2 / 2020. كما تقدم طلبات التعامل بعد استيفائها جمع البيانات وتقديم كافة الأوراق المطلوبة والمدرجة بكراسة طلب التعامل كاملة خلال الفترة من 1 / 3 – 30 / 4 / 2020. وطالب المتحدث العسكرى الشركات الالتزام بالتوقيتات المشار إليها.

انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر فبراير

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر فبراير الجارى، من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

وأكدت الوزارة، توافر كميات كبيرة من السلع التموينية بكميات كبيرة خاصة السلع الاساسية وتكفى احتياجات المواطنين لعدده أشهر بجانب ايضا توفير كميات من كافة السلع الغذائية الحر ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتى فى كافة المحافظات وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز أفضل لاعب فى أفريقيا 2020 و2021

اعتمدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تنظيم مصر لحفل جوائز أفضل لاعب فى أفريقيا لعامى 2020 و2021، وجاء قرار الكاف فى اجتماع المكتب التنفيذى اليوم، الأحد، والمقام فى دولة المغرب، بحضور المهندس هانى أبو ريدة المتواجد فى الرباط لحضور اجتماعات المكتب التنفيذى للكاف، وكذلك مؤتمر وورشة عمل عن تطوير البنية التحتية لكرة القدم

وكان رجل الأعمال كامل أبو على، قد أعلن فى وقت سابق أن هناك اتفاق مع الكاف فى حال نجاح حفل أفضل لاعب فى أفريقيا، سيتم تقييم العمل ومنح مصر حق استضافة الحفل لعامين مقبلين، منوها إلى أن الكاف سيجتمع قريبا ويصدر قراره فى هذا الشأن.

التموين تناشد أصحاب البطاقات الدخول على موقع دعم مصر لتسجيل رقم الهاتف

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه فى إطار حرص الوزارة على استكمال قواعد بيانات المستفيدين من المنظومة التموينية، فأنها تهيب بالمواطنين أصحاب البطاقات التموينية والتى يظهر لهم عبارة "برجاء تسجيل رقم الموبايل" على بون الصرف، الدخول على موقع دعم مصر.اضغط هنا..

ويتم الضغط على خانة "سجل موبايلك" على أن يكون الرقم لصاحب البطاقة أو لأحد المستفيدين ومسجل بإسمة لدى احدى شركات المحمول، ويتم ادخال الرقم القومى، ورقم البطاقة التموينية، ثم ادخال رقم التليفون المحمول، والضغط على كلمة حفظ رقم المحمول.

ارتفاع زراعات القمح لـ3 ملايين و180 ألف فدان

قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إنه من واقع تقرير الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعية بشان زراعات القمح، يوضح ارتفاع المساحات المنزرعة لـ3 مليون و180 ألف فدان، يجرى حاليا الحصر وتدقيق المساحات المنزرعة من القمح المحلى، وسط متابعة من قبل اللجان المشكلة للمحصول لزيادة الإنتاج.

شريف إكرامى يعلن الرحيل عن الأهلى نهاية الموسم

أصدر شريف إكرامى، حارس مرمى النادى الأهلى، بيانا أعلن فيه رحيله عن القلعة الحمراء نهاية الموسم، نظرا لعدم مشاركته بشكل أساسى مع الفريق طوال الموسمين الماضيين. قال إكرامى، فى تدوينات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر": "فى البداية أود أن أشكر مسئولى النادى الأهلى سواءً كانت رغبتهم استمرارى داخل الفريق أم لا وكل التوفيق لهم فى ما هو قادم،،شكراً جزيلا لكل مدرب حراس مرمى ومدير فنى تعاملت معه،فكل منكم كان له بصمه استفدت منها خلال مشوارى داخل جدران النادي

تركيب أجزاء من مسلة الملك رمسيس بميدان التحرير

شهد ميدان التحرير بالقاهرة، تركيب أول أجزاء من مسلة الملك رمسيس الثانى البالغ وزنها 90 طنا فى صينية الميدان، حيث كانت مقسمة إلى 9 أجزاء وتم ترميمها وجارى تركيبها بواسطة شركة المقاولون العرب ووزارة الآثار.

وقريبا يتحول قلب القاهرة إلى متحف مفتوح لتتكامل صورة عظمة القاهرة بين التاريخ المصرى القديم والعمارة الأوروبية ونهر النيل العظيم فى تنوع وتناغم حضارى فريد.

شهد ميدان التحرير أعمال تطوير للميدان بالكامل بداية من مدخل الميدان من عبد المنعم رياض والحدائق الموجودة بالميدان بالكامل، حيث تم إزالة الحدائق الموجودة بالميدان ويتم إعادة زراعتها بالنخيل ونباتات الزينة، كما تم زراعة المنطقة السطحية لجراج التحرير بأشجار الزيتون والنخيل، ونشر المقاعد بطول الحدائق الموجودة بالميدان.

الصين تغلق مدينة جديدة تضم 9 ملايين مواطن بسبب فيروس كورونا الجديد

فى وقت بلغ عدد الوفيات فى الصين متأثرين بالإصابة بفيروس كورونا الجديد حوالى 304 حالة، والإعلان عن أول وفاة خارج البلاد فى الفيليبين، أغلقت الصين، اليوم، الأحد، مدينة ونتشو، وهى مدينة ساحلية، تعد تسعة ملايين نسمة، وتقع فى مقاطعة تشيجيانج.

بدء إعلان نتيجة منتصف العام لأولى ثانوى

بدأت المدارس الثانوى العام فى إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى 2020، على مواقعها باسم الطالب ورقم جلوسه، حيث أن النتيجة تم إعلانها بالدرجات، إضافة إلى تعليق كشوف الطلاب فى أماكن ظاهرة بالمدارس، حيث نشرت مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بحدائق القبة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة كشوف نتائج طلاب الصف الأول الثانوى.

وقالت مصادر مسئولة بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالجيزة، أن المديرية سوف تعلن نتيجة الصف الأول الثانوى العام فى المدارس اليوم، موضحة أن ما تم تداوله بشأن تأجيلها لغد الاثنين غير دقيق.

طقس الغد شديد البرودة ليلا وشبورة على الطرق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وظهور الشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، والوجه البحرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا غائم أحيانا والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ورياح معتدلة.

وقال الخبراء أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا غائم أحيانا، فيما يشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

محاكمة حمو بيكا بتهمة سب وقذف هانى شاكر 15 فبراير

أحالت نيابة الدخيلة بالإسكندرية محاكمة محمد محمود مصطفى والشهير ب" حمو بيكا" إلى محكمة جنح الدخيلة بجلسة 15 فبراير الجارى بتهمة سب وقذف هانى شاكر داخل نقابة المهن الموسيقية، وكان قد تقدم ياسر قنطوش، محامى نقابة المهن الموسيقية، بلاغا بنيابة الدخيلة فى الإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إدارى الدخيلة اتهم فيه محمد محمود مصطفى سيد أحمد وشهرته "حمو بيكا" باقتحام منشأة عامة، وتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هانى شاكر.

الأزهر يصدر دستوراً خاصاً بطلابه

طرح الأزهر الشريف لطلابه بجميع المعاهد الأزهرية "الميثاق الأخلاقى للطالب الأزهري" وهو عبارة عن دستور يحدد العلاقة بين الطالب ومعلمه ومعهده ومؤسسة الأزهر الشريف وبالأخص وطنه، وأكد الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن فكرة الميثاق تعود إلى الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، وأنه تم إنجازها مؤخرا من خلال قطاع المعاهد الأزهرية، موضحا فى تصريحات لليوم السابع، أن الميثاق سيتم إرساله إلى جميع المناطق الأزهرية وتوجيهات بتعليقه فى كل المعاهد الأزهرية حتى يستطيع الطلاب قراءته.