أخبار المحافظات اليوم.. مصريون فى الصين: مبادرة الرئيس بالإجلاء طوق نجاة

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الأحد، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

طلاب وأعضاء بهيئة التدريس بجامعة بنها من الصين: مبادرة الرئيس بإجلاء المصريين طوق النجاة

إجراءات عاجلة اتخذتها جامعة بنها بقيادة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، للتواصل الفورى مع طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس المتواجدين بالصين، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، والذى انتشر بكثافة بمدينة ووهان الصينية، ثم بدأ بالانتشار فى بعض المدن الصينية، وكذلك دول العالم التى أعلنت رصد حالات مصابة بالفيروس.

وحرص "اليوم السابع" على التواصل مع أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة بنها، بعد تلك الخطوة التى تحسب للجامعة، وكذلك المبادرة الرئاسية بإجلاء المصريين الموجودين بمدينة ووهان الصينية، والتنسيق المستمر مع السفارة المصرية بالصين، حيث عبروا أن تلك الخطوة من الجامعة أكدت حرصها على أبنائها بالخارج، وكذلك أن المبادرة الرئاسية بمثابة طوق النجاة لجميع المصريين بالصين، وتؤكد أن الدولة ترعى أبنائها بالخارج.

قال الدكتور أحمد طنطاوى أستاذ مساعد بكلية العلوم جامعة بنها، ومقيم بمدينة ووهان الصينية ضمن بعثة الجامعة بجامعة وسط الصين، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإجلاء المصريين المتواجدين بمدينة ووهان الصينية، كانت طوق النجاة لجميع المصريين، قائلا: "الناس هنا كلها مبسوطه جدا من ساعة ما السفارة تواصلت معنا حسينا أن بجد البلد معانا، وبتسأل عننا والسفير وطاقم السفارة متأخروش عنا نهائى فى أى حاجة من أول لحظة، حتى أمر الرئيس بعمليه الاجلاء، فطبعا الوضع أتغير جدا، والحياة رجعت لينا تاني، وربنا يكملها على خير، وعمليه الإجلاء قربت جدا ممكن تكون خلال يومين".

محافظة مطروح تكشف تفاصيل استقبال العائدين من الصين وإخلاء مستشفى النجيلة



اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

أصدرت محافظة مطروح، بيانا توضيحيا، حول ما يثار عن تحويل مستشفي النجيلة المركزي كحجر صحي، للمصريين العائدين من الصين، وكيفية التعامل الصحي الآمن، في التعامل معهم، والحرص على عدم انتقال الإصابة بفيروس كورونا إلى داخل البلاد، من خلال وضعهم تحت الملاحظة الطبية، في مكان آمن لمدة 14 يوما، قبل السماح لهم بالعودة إلى منازلهم وممارسة حياتهم الطبيعية.

وقال البيان الصادر عن المحافظة، بتكيف من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لطمأنة المواطنين، وقطع الطريق على الشائعات المغرضة، أنه "تأكيداً على حرص الدولة المصرية مع تكاتف جميع أجهزتها، من أجل رعاية أبنائها والاطمئنان عليهم بالداخل والخارج، فإن ذلك الإجراء هو مجرد إجراء احترازي، تقوم به الدولة للاطمئنان على أبنائها العائدين من الصين، وأغلبهم من طلاب الماجستير والدكتوراة من طالبي العلم، وتوفير سبل الإعاشة والإقامة لهم مع التأمين الطبي التام، للتأكد من عدم حضانة الفيروس، خلال مدة 14 يوما، ومن يتأكد سلامته سيغادر، مع العلم بأنه لا يوجد حالة واحدة ظهرت عليها الأعراض فى الخارج، ومن سيُشتبه في إصابته أو يعانى من مرض مزمن، سينقل من فندق القوات المسلحة، بسيارة الإسعاف ذاتية التعقيم، إلى مستشفى النجيلة، المجهزة حالياً بأحدث أجهزة العناية المركزة، ليخضع بشكل تام للحجر الصحي داخل المستشفى".

وأشار بيان محافظة مطروح، إلى أنه سيتم عودة أبناء مصر، من الصين، على متن طائرة خاصة، يرافقهم فريق طبي مصري خاص، مُجهز بالإجراءات الوقائية اللازمة. كما سيتم العمل على رفع كفاءة الحجر الصحي بمنفذ السلوم البرى واستكمال تجهيزه وتهيئته، لاستقبال أية حالات طارئة عبر المنفذ فى أي وقت، للفحص والكشف الطبي عليها ضد أية أوبئة أو أمراض معدية أخرى.

جنايات المنصورة تقضى بالسجن 6 سنوات لجدة الطفلة جنة بتهمة قتلها بالتعذيب

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد ، برئاسة المستشار نسيم بيومى ، رئيس الدائرة السادسة بالحكم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات على صفاء عبد اللطيف المتهمة بتعذيب وقتل حفيدتها جنة بـ "التعذيب ".

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شربين بورود بلاغ لمركز شرطة شربين من مستشفى شربين العام يفيد بوصول الطفلة "جنة "، عمرها 5 سنوات، ومقيمة لدى أسرتها بقرية بساط كريم الدين بدائرة مركز شربين، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلى الأيسر، وتم تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وانتقل ضباط وحدة مباحث شربين لمكان الواقعة، وبسؤال جد الطفلة لوالدها اتهم جدة الطفلة لوالدتها وتدعى "صفاء"، ربة منزل، ومقيمة بذات القرية، بالتعدي عليها بالضرب، وتسخين آلة حادة، وكى الطفلة لتبولها لا إراديا.

محافظ الغربية: أهل منطقة سبرباى قدموا مثلاً متميزاً فى المشاركة المجتمعية

أشاد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بجهود وأعمال شباب وأهل منطقة سبرباى مركز طنطا، فى تطوير الشوارع الرئيسية والفرعية عن طريق رصفها بالإنترلوك ودهان واجهات المنازل، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تعكس المستوى الثقافى والحضارى لأهالى المنطقة وإنهم قدموا مثلاً متميزاً فى المشاركة المجتمعية والتعاون فى أعمال الصالح العام.

كما قدم محافظ الغربية الشكر لكل من شارك فى هذه الأعمال سواء مادياً ومعنوياً ، مطالباً الجميع من أبناء المحافظة بإنكار الذات والعمل من أجل مصلحة الوطن.

وزيرة التضامن: نسبة التعليم فى المنوفية 90٪ ويخرج منها الرؤساء والوزراء

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الاحتفال السنوى الرابع والعشرين بيوم الوفاء والجزاء لجمعية المساعى المشكورة بقاعة المؤتمرات بكلية الهندسة بمدينة شبين الكوم، بحضور المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا و اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور رئيس مجلس إدارة جمعية المساعى المشكورة والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية والدكتور علوى الخولى رئيس جمعية الدلتا التكنولوجية والدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة السادات.

وأعربت القباج عن سعادتها بالتواجد فى محافظة المنوفية، مشيرة إلى أن محافظة المنوفية هى ظاهرة تستحق الدراسة فهى محافظة تحب العلم والتعلم ويتواجد على أرضها 3 جامعات وتصل فيها نسبة التعليم إلى نحو 90٪ وينبع منها الرؤساء والوزراء وترسَّخ فيها العطاء وحب الوطن والمواطنة.

ذبح الفراخ من أسيوط للإسكندرية ناقل للعدوى والميكروبات

يعتبر تداول الفراخ الحية وذبحها بالشوارع والمحلات واحدة من المخاطر التى تحيط بصحة الإنسان، وتعرض حياته للخطر، وخاصة مع انتشار الأمراض، والأوبئة، واحتياجها دول العالم وآخرها كورونا الذى يهدد معظم دول العالم لما لهاذا الذبح غير الآمن صحية من مخاطر فى نقل الميكروبات والأوبئة، خاصة أن أهم بيئة يعيش فيها وتنمو فيها الميكروبات هى " الدم " وبالرغم من صدور قرار فى هذا الشأن، وهو القانون 70 لسنة 2009 والذى يحظر تداول الدواجن الحية وذبحها فى المحلات، إلا أن هذا القانون لم يفعل.

وقال خالد البكرى وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة أسيوط: إن المحافظة تشن حملات يومية مكثفة على مزارع الدواجن الحية بجميع أنحاء المحافظة وأخذ عينات من جميع الدواجن، والمزارع ضمانا لعدم تداول أى دواجن حية مصابة بالأمراض قبل وصولها للمستهلك.

أضاف وكيل وزارة الطب البيطرى، أننا فى حاجة ماسة إلى تطبيق القانون 70 لسنة 2009 الذى يقضى بحظر تداول الدواجن الحية، وإغلاق جميع الرياشات الموجودة بالمحال المخصصة للدواجن وخاصة أن هذه الرياشات، والذبح بالمحلات من أكثر الأشياء خطورة على صحة الإنسان ولأن هذه الرياشات تتجمع فيها دماء الفراخ وهى أكثر بيئة لنمو الميكروبات والأمراض ونقلها للإنسان كما أن الطيور نفسها تنتقل بينها وبين بعضها البعض الميكروبات والأوبئة طالما أنها حية وكان القانون سيطبق لولا الظروف الاقتصادية وبعض الأمور التى مرت بها مصر وعندما سيطبق القانون ستحل المجاذر الآلية المعقمة، والتى تتبع نظام صحى جيد ولكن نحتاج إلى زيادة ثقافة المواطنين فى هذا الشأن وان يعلم أن الكل يعمل لخدمته ولصالح صحته.

"ثقافة شمال سيناء" تنظم فعاليات لاكتشاف الموهبين والمبدعين

أعلنت مديرية ثقافة شمال سيناء، تنظيمها عددا من الفعاليات والبرامج المنوعة لخدمة الصغار والكبار من المبدعين ابناء المحافظة ، واوضح بيان، انه تم تنظيم مسابقة أجمل رسمة واكتشاف المواهب بقصر ثقافة العريش، وتكريم الفائزين في الصالون الثقافي، كما نظم قصر ثقافة الطفل بالعريش فعاليات نشاط بعنوان قراءة حرة لرواد القصر وفيه يختار الطفل الكتاب الذى يفضل قراءته، وهو من الأنشطة المدرجة عدد المستفيدين 40 طفل وطفلة من رواد قصر ثقافة الطفل بالعريش، كما نظم القصر فعاليات نشاط بعنوان معلومات من كتاب عن دولة روسيا بين الحاضر والماضى، وعدد المستفيدين 30 طفل وطفلة من رواد قصر ثقافة الطفل بالعريش وهو من الأنشطة المدرجة.

مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يفتتح نقطه شرطة محلة حسن

افتتح اللواء طارق حسونه، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، نقطة شرطة محلة حسن التابعة لمركز شرطة المحلة، على مساحة 600 متر وتخدم 5 قرى و24 عزبة بنطاق الوحدة المحلية لقرية محلة حسن، بحضور اللواء مجدى عوض مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة المحلة وسمنود، والعميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، وعدد من القيادات الأمنية بالمحلة.

وأعرب الأهالى عن شكرهم لموافقة وزير الداخلية على إنشاء نقطة شرطة بالقرية، والتى يتبعها 4 قرى و24 عزبة ويسكنها أكثر من 50 ألف نسمة.وتفقد مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا ومدير أمن الغربية النقطة، وشددا على القوات باليقظة وفرض السيطرة الأمنية، لمواجهة الجريمة بشتى صورها.