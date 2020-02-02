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أخبار× 24 ساعة.. "التعليم": إعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى اليوم

الأحد، 02 فبراير 2020 12:01 ص
أخبار× 24 ساعة.. "التعليم": إعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى اليوم امتحان التابليت - أرشيفية
إعداد سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، كان منها "التعليم": إعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى غدًا، و"التعليم العالى: فصل 177 طالبا وإحالتهم للنيابة لتزويرهم شهادات أجنبية"، و"التضامن: انتظام صرف معاشات فبراير من ماكينات الصرف الآلى"، و"الصحة: 10 أطنان من المستلزمات الوقائية.. هدية مصر للشعب الصينى"، و"الصحة: إجراءات استثنائية واستعدادات مكثفة لاستقبال المصريين العائدين من ووهان"، و"اجتماع بالرى لبحث ما تم انجازه فى حصر أملاك الوزارة والأراضى غير المستغلة"، وصور.. الطبلاوى يقهر ظروف المرض ويحضر عزاء زوجته بأكتوبر".

 

"التعليم": إعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى غدًا 

 

التعليم العالى: فصل 177 طالبا وإحالتهم للنيابة لتزويرهم شهادات أجنبية 

 

التضامن: انتظام صرف معاشات فبراير من ماكينات الصرف الآلى 

 

الصحة: 10 أطنان من المستلزمات الوقائية.. هدية مصر للشعب الصينى 

 

الصحة: إجراءات استثنائية واستعدادات مكثفة لاستقبال المصريين العائدين من ووهان 

 

اجتماع بالرى لبحث ما تم انجازه فى حصر أملاك الوزارة والأراضى غير المستغلة 

 

صور.. الطبلاوى يقهر ظروف المرض ويحضر عزاء زوجته بأكتوبر 

 

الأوقاف: انطلاق الدورة الـ15 فى الحاسب الآلي للأئمة والإداريين 

 

صور.. التضامن تبحث التعاون مع كوريا الجنوبية فى مجال التأمينات الاجتماعية 

 

هاكرز إيرانى يخترق موقع وزارة الصحة.. والوزارة: جار التعامل 

 

الرى تزيل 645 مخالفة على الترع فى 7 محافظات خلال شهر 

 

فيديو.. وزيرة الصحة تراجع مع الفرق الطبية الإجراءات الوقائية بالحجر الصحى 

 

الإسكان: محطة مياه العاشر تحصل على شهادة الأيزو للمرة الثانية على التوالى 

 

التضامن : إنقاذ طفل يفترش الشارع بالمنيا ونقله لدار رعاية 

 

صور ..التعليم العالى تطلق الملتقى الرياضى للطلاب الوافدين بجامعة قناة السويس 

 

وزير القوى العاملة للشباب: "فى إيدك شنطة عدة وتليفون وكارت بقيت صاحب عمل" 

 

النقل: تنفيذ القطار الكهربائى السلام - العاصمة الإدارية - العاشر خلال عامين 

 

وزير الرى يصل غدا من واشنطن بعد حضور اجتماعات سد النهضة 

 

وزارة الصحة تنجح فى استعادة موقعها الإلكترونى من هاكرز إيرانيين 

 

سفراء 40 دولة يزورون قصر عابدين ويؤكدون: "عظمة وإبداع".. صور 

 

الزراعة: إعادة تشغيل مزارع الوزارة بطريقة متطورة من خلال "مشروع البتلو" 

 

"التعليم" تحتفل بتخرج 1000 طالب من معسكر التأهيل السلوكى 

 

وزراء العدل والتموين والإعلام وكبار الصحفيين فى عزاء والد الكاتب خالد ميرى 

 

الزراعة: رفع كفاءة الوحدات البيطرية ورقابة بمنافذ بيع الأدوية واللقاحات 

 

وزيرة البيئة: 100 دراجة و12 محطة انتظار لخدمة طلاب المدينة الجامعية بالفيوم 

 

بعد انتشاره فى 18 دولة.. الصحة: استعدادات مكثفة لاستقبال المصريين العائدين من ووهان 

 

الأوقاف: مبيعات بـ314 ألف جنيه حتى الآن بمعرض الكتاب لإصدارات الوزارة 


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