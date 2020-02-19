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%1.14 زيادة المستهلك من القطن المصرى بالربع الأول للموسم الزراعى 19 /20

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:10 ص
%1.14 زيادة المستهلك من القطن المصرى بالربع الأول للموسم الزراعى 19 /20 القطن المصري
كتب: مدحت عادل

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أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم الأربعاء، النشرة ربع السنوية للقطن الربع الأول "سبتمبر/ نوفمبر" للموسم الزراعى 2019/ 2020، والتي كان من أهم مؤشراتها وصول إجمالى صادرات القطن 3.114 ألف قنطار مـترى خلال الفترة "سبتمبر/نوفمبر2019" مقابل 1.186 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قدرها 6.38٪ نتيجة لانخفاض إنتاج القطن.

وبلغ إجمالى كميـة المستهلك مـــن الأقطان المحليـة 3.29 ألـف قنطار مترى خلال الـفترة "سبتمبر/ نوفمبر 2019" مقابل 7.25 ألـف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة زيادة قدرها 1.14٪ وذلك لزيادة الإنتاج.

وبلغت كميـة الأقطان التى تم حلجـها 5.388 ألف قنطـار مترى خلال الفترة "سبتمبر/نوفمبر 2019" مقابل 2.573 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قـدرها 3.32٪ نتيجة لانخفاض المحلوج من القطن.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى في وقت سابق، بمواصلة خطة الدولة المصرية الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، واستناداً إلى عدد من الثوابت الأساسية التي ترتكز على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وكذا المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية بالدولة لصالح الاقتصاد الوطني.

ويشهد القطاع خطة مراجعة ضخمة تهدف إلى تحديث البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج والتعاقد على توريد أحدث الماكينات من كبرى الشركات العالمية والتى تتضمن 800 ألف مردن لإنتاج الغزول، بما يضاعف الطاقة الإنتاجية نحو 4 مرات، وإنشاء أكبر مصنع للغزل فى العالم بالمحلة الكبرى حيث يضم 182 ألف مردن لإنتاج الغزول الرفيعة لتعظيم القيمة المضافة من القطن المصرى.


جهاز الإحصاء

الإحصاء

صادرات القطن

اخبار الاقتصاد

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